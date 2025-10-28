Diputación de Ávila convoca el II Premio de las Letras 'Jiménez Lozano', dotado con 3.000 euros

Trofeo de la primera edición del Premio de las Letras Jiménez Lozano.
Trofeo de la primera edición del Premio de las Letras Jiménez Lozano. - DIP ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 28 octubre 2025 10:49

ÁVILA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia publica este martes la convocatoria del II Premio Diputación de Ávila de las Letras 'Jiménez Lozano' y será a partir de mañana cuando se puedan presentar candidaturas por parte de cualquier persona física o jurídica "que haya hecho una aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural abulense y española".

Las propuestas las pueden presentar las entidades locales de la provincia de Ávila -previo acuerdo adoptado por los órganos competentes-, el presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente de las Cortes de Castilla y León, el delegado del Gobierno en Castilla y León, el director de la Institución Gran Duque de Alba o las entidades o instituciones públicas o privadas, corporaciones, colectivos, fundaciones o asociaciones radicadas en el territorio de la provincia de Ávila.

El Premio de las Letras 'Jiménez Lozano' está dotado con 3.000 euros y 'La Musa' de Fausto Blázquez, escultura fundida en bronce.

El diputado de Cultura, Javier González, ha animado a las instituciones y organismos a presentar candidaturas ya que se trata de un galardón que supone "el reconocimiento de la sociedad abulense a la labor de personas o instituciones" que con sus obras o a través de su participación activa en diversos ámbitos de la creación artística, literaria o científica, "contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural" de la provincia de Ávila y de España",

