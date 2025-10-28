Diputación de Ávila convoca el II Premio de las Letras 'Jiménez Lozano', dotado con 3.000 euros

ÁVILA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia publica este martes la convocatoria del II Premio Diputación de Ávila de las Letras 'Jiménez Lozano' y será a partir de mañana cuando se puedan presentar candidaturas por parte de cualquier persona física o jurídica "que haya hecho una aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural abulense y española".

Las propuestas las pueden presentar las entidades locales de la provincia de Ávila -previo acuerdo adoptado por los órganos competentes-, el presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente de las Cortes de Castilla y León, el delegado del Gobierno en Castilla y León, el director de la Institución Gran Duque de Alba o las entidades o instituciones públicas o privadas, corporaciones, colectivos, fundaciones o asociaciones radicadas en el territorio de la provincia de Ávila.

El Premio de las Letras 'Jiménez Lozano' está dotado con 3.000 euros y 'La Musa' de Fausto Blázquez, escultura fundida en bronce.

El diputado de Cultura, Javier González, ha animado a las instituciones y organismos a presentar candidaturas ya que se trata de un galardón que supone "el reconocimiento de la sociedad abulense a la labor de personas o instituciones" que con sus obras o a través de su participación activa en diversos ámbitos de la creación artística, literaria o científica, "contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural" de la provincia de Ávila y de España",