Diputación cede una parcela en Zaratán a la Fundación Real Valladolid para impulsar nuevas instalaciones deportivas

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado, en la Comisión de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, la cesión de uso gratuito de la parcela número 29 del polígono dos, en el municipio de Zaratán, a favor de la Fundación Real Valladolid, con el objetivo de desarrollar nuevas instalaciones deportivas.

El objetivo de esta cesión es beneficiar a los vecinos tanto del municipio, como de la comarca y al conjunto de la provincia.

La cesión, que tendrá una duración de 25 años y permitirá la construcción de infraestructuras destinadas a la práctica deportiva, especialmente pensadas para el fomento del deporte en categorías inferiores.

Según el acuerdo alcanzado, una vez finalizado el plazo establecido, todo lo que se haya edificado revertirá en propiedad a la Diputación de Valladolid.

La propuesta recoge expresamente que la Fundación Real Valladolid deberá garantizar el acceso preferente de niños y jóvenes empadronados en la provincia, aplicar descuentos en las actividades organizadas y programar de manera conjunta con la Diputación el uso de las instalaciones por parte de equipos de categorías inferiores de la provincia.

De este modo, se asegura que la inversión revierta en la provincia de Valladolid.

Por su parte, la Fundación Real Valladolid asumirá íntegramente los gastos de construcción, conservación y mantenimiento de las instalaciones, así como de los suministros y servicios. Asimismo, será responsable de la obtención de las licencias necesarias y de la contratación de los seguros correspondientes.

El acuerdo establece que la parcela solo podrá destinarse a fines deportivos y sociales, y queda prohibido su uso para otras actividades o su cesión a terceros. En caso de incumplimiento, el terreno y lo construido revertirán automáticamente a la Diputación de Valladolid.