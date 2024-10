Diputación celebra el Día de la Mujer Rural con la exposición 'Divergencias', de la ilustradora segoviana Esther Cuesta

SEGOVIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de columnas de la Diputación de Segovia ofrece la muestra 'Divergencias', una colección de 25 ilustraciones de la artista local Esther Cuesta 'Mentiradeloro', que la institución provincial ha inaugurado para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, y que podrá visitarse hasta el jueves 31 de octubre, en horario de mañana y tarde.

La muestra consta de dibujos e ilustraciones originales que reflejan el universo creativo de la ilustradora segoviana, profesional de éxito que trabaja desde su condición de persona neurodivergente.

En la inauguración, el presidente de la Diputación y diputado de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado las "divergencias de concepto que rodean a la mujer rural, que sin embargo ha logrado que el medio rural siga siendo un lugar habitable, acogedor y adaptado al momento".

De Vicente ha comentado el paralelismo entre la divergencia del mundo urbano y rural, con la divergencia mental, "ese concepto médico que define el conjunto de trastornos que agrupan al espectro autista, el síndrome de hiperactividad y la dislexia".

Precisamente, el proyecto y la exposición toman su nombre tras el reciente descubrimiento personal de Esther Cuesta, sobre su condición de persona neurodivergente, con un perfil de doble excepcionalidad, dentro del espectro autista y con altas capacidades.

A través de trazos con lápices de colores, grafito, manchas de acuarela y tinta china, traduce sus experiencias y emociones, como oportunidad para que el público se acerque a su particular manera de ver y entender el mundo. Los retratos oníricos y la naturaleza son los principales protagonistas de las piezas.

Junto a De Vicente, han acompañado a la artista segoviana la diputada de Igualdad, Pilar Martín y la jefa de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, Virginia Gómez, que han agradecido a 'Mentiradeloro' su trabajo, su sensibilidad y la profundidad con que representa su mundo, sus ideas y los encargos pictóricos que recibe.

La Diputación quiere ofrecer esta muestra en el entorno del Día Internacional de la Mujer Rural y, tal como ha expresado la diputada de Igualdad, "hay que felicitar a todas las mujeres del ámbito rural, entre las que me incluyo, como alcaldesa y vecina de Brieva, porque son herederas de matriarcados protohistóricos y prerromanos, que continúan hoy como emprendedoras y parte activa del desarrollo del territorio, como creadoras, en el sentido más extenso de la palabra".

Martín ha puesto como ejemplo a 'Mentiradeloro' porque, "a pesar de los inconvenientes de la vida, no se rinde y tira siempre hacia adelante con esa fuerza que es nuestra característica principal".

En nombre de la autora, Virginia Gómez ha leído unas palabras donde la artista reconoce que creció "creyendo que algo dentro de mí estaba roto o no funcionaba como debería", hasta entender "que no había nada que arreglar". Por ello, Cuesta alza su voz "como un grito de rebeldía a favor de aquellos que no encuentran su lugar en el mundo y que, a pesar de todas las piedras del camino, siguen adelante ofreciendo su mejor versión".