La Diputación inaugura la II Feria de los Productos de León en Gijón con 23 expositores de productos leoneses

LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha inaugurado la II Feria de los Productos de León en Gijón que cuenta con la participación de 23 expositores que acercan la calidad de los productos leoneses.

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado del área de 'Productos de León', Roberto Aller, junto con la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; el diputado de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y diversos miembros de la corporación municipal, han sido los encargados de inaugurar esta cita gastronómica.

Esta iniciativa se enmarca en los actos que cada año organiza la Casa de León en Asturias para celebrar el Día de León en la ciudad asturiana.

Aller ha destacado durante este acto que el pasado año, cuando se llevó a cabo por primera vez esta iniciativa, fue todo un "éxito" de asistencia y ventas para los productores.

"Agradecemos al ayuntamiento de Gijón su total disposición para que esto haya sido una realidad de nuevo", ha expresado, al tiempo que ha explicado que ha habido un "aluvión de solicitudes" para participar en la feria.

Por ello, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la institución provincial para llegar a los 23 expositores, un punto en el que ha asegurado que seguirá trabajando para poder aumentar su presencia en Gijón.

Por otro lado, Aller ha anunciado que trabaja para que esta feria pueda continuar, pero su colaboración llega "mucho más allá" y próximamente se anunciará una iniciativa que se quiere poner en marcha y que va a llevar las delicias leonesas y asturianas "un poco más lejos".

Aller también ha hecho referencia a la importancia del sector agroalimentario para la provincia leonesa, que "supone un motor de desarrollo para León, especialmente en el mundo rural, donde se asientan la mayor parte de las empresas que se dedican a los productos de calidad".

"Desde la institución provincial hemos dado un importante impulso y ofrecido un gran apoyo a los productores, persiguiendo objetivos como la mejora de la producción, y también dar pasos encaminados a facilitar la internacionalización", ha concluido.