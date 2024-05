La Diputación de León aprueba una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que es "necesaria y buena"

LEÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSOE y UPL y la abstención de PP y Vox, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), "necesaria y buena", según ha explicado la diputada delegada del área, Ana María Arias.

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de León, David Fernández, ha asegurado durante el pleno que su grupo se ha abstenido para "no perjudicar a ningún trabajador", pero ha recordado que existe un estudio previo, que tuvo un coste de 80.000 euros, que ya "delimita las funciones de los trabajadores".

Por eso, se ha mostrado partidario de "cumplirlo a rajatabla" y "no una parte sí y otra no", por lo que no comparte la modificación que ha llevado a pleno el equipo de gobierno, aunque ha aclarado que no está "en contra de ningún trabajador".

El portavoz de Vox también se ha abstenido en este punto, mientras que la Unión del Pueblo Leonés (UPL), socio de gobierno del PSOE, ha votado a favor, aunque ha señalado que "estas propuestas son mejorables" y que se "está trabajando en mejorar distintas áreas".

Al respecto, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha afirmado que aprobar la Relación de Puestos de Trabajo en una institución con una "plantilla tan extensa" es algo que requiere de "consenso", por lo que se ha comprometido a abrir una "mesa de negociación política".

De esta forma, Courel espera que, "el día de mañana", el próximo equipo de gobierno "no tenga que hacer todos los días una modificación de la RPT".

FONDO DE COHESIÓN

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad una modificación de las bases del Fondo de Cohesión Territorial 2023 después de que se "detectaran dudas" sobre "lo que entra y lo que no" por parte de algunos ayuntamientos a la hora de optar a las ayudas.

La modificación ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos, aunque desde el PSOE y desde la UPL han reclamado a la Junta de Castilla y León, que financia el 50 por ciento de este plan de ayudas, que incremente su aportación en futuros fondos.

En el pleno, también por unanimidad, se ha aprobado, entre otras cuestiones, una declaración de apoyo al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, tras la agresión que sufrió por parte de unos manifestantes de extrema derecha el pasado 11 de abril.