Diputación de León destina 43.302 euros a nuevo material de equipamiento del Servicio de Extinción de Incendios

Nuevo equipamiento para el Sepeis de la Diputación de León.

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León cuentan con nuevo equipamiento para actuar en emergencias acuáticas compuesto por trajes de neopreno, botas, chalecos salvavidas, botas, guantes, bolsas de rescate y aletas.

El vicepresidente y diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, ha supervisado la recepción del material, que ha supuesto una inversión de 43.302,46 euros y que ha sido entregado en la nave central del servicio, ubicada en el polígono de Villacedré.

El equipamiento adquirido son 25 trajes de neopreno, diez trajes secos, 60 pares de botas de rescate acuáticas, 25 chalecos salvavidas, 25 cascos de rescate técnico, 25 guantes de neopreno, 25 bolsas de rescate, 10 vadeadores, 17 aletas y 25 navajas de rescate.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ha realizado más de mil intervenciones desde que se entró en funcionamiento hace dos años.

Actualmente son cuatro los parques que están activos y que se encuentran en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villager de Laciana, con una plantilla formada por 40 bomberos y 20 cabos, todos ellos funcionarios y a los que se sumarán otros 25 profesionales en el momento en el que se haya resuelto la oferta pública de empleo convocada recientemente.

Además, hay un jefe de servicio y un suboficial al mando.

CINCO PARQUES MÁS.

Otros cinco parques están en proceso de construcción para dar cobertura a las zonas de Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Bembibre, Sahagún y La Pola de Gordón. Estos tres últimos ya en licitación por un importe de 3,97 millones de euros.

En cuanto a inversiones destaca la efectuada en vehículos, que supera los seis millones de euros y que incluye cuatro furgones de salvamento, 25 autobombas de diferentes formatos, una autoescalera, cinco automóviles y cuatro embarcaciones, además de una cuña quitanieves y carrozado de caja. El presupuesto de 2024 ascendió a 9,3 millones y en 2025 alcanza 5,1 millones.