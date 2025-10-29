La Diputación de León movilizará más de 12 millones de euros del Plan PIOS y el Plan de Juntas Vecinales

Imagen del pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles permitirá movilizar 12 millones de euros, tras aprobarse la segunda fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) y la duodécima fase del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025.

La segunda fase del Plan PIOS alcanzará a 39 ayuntamientos de la provincia que recibirán 11.211.172 euros, mientras que la duodécima fase del Plan de Juntas Vecinales llegará a 54 localidades con una inversión de 586.042 euros.

Otros de los asuntos aprobados en la sesión plenaria de este miércoles han sido la incorporación de la carretera LE-2705 de los Llanos de Valdeón a Caín o la segunda adenda al convenio de colaboración suscrito con el Principado de Asturias para la promoción conjunta de las estaciones de esquí.

Además, se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por UPL para instar a ADIF y al Ministerio de Transportes y movilidad sostenible a la reapertura del tramo Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza como ramal ferroviario para mercancías.

Por otra parte, el pleno de la Diputación de León ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana de Valencia, al cumplirse en la jornada de este miércoles el primer aniversario de la tragedia.