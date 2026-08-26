La Diputación de Palencia destina 100.000 euros a nuevas ayudas de transporte y residencia para estudiantes

Archivo - Universitario entran en la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia. - ENRIQUE CAÑA - DIPUTACIÓN DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud de la Diputación ha informado favorablemente de una nueva convocatoria de ayudas para transporte y residencia a jóvenes estudiantes de la provincia de Palencia para este 2026, que nuevamente cuenta con una dotación de 100.000 euros.

La institución provincial mantiene así una línea de apoyo que tiene como finalidad facilitar la formación de los jóvenes del medio rural, reducir el esfuerzo económico que supone para sus familias el desplazamiento diario o la estancia fuera del municipio de residencia, y favorecer su permanencia en los pueblos palentinos.

La propia convocatoria vincula expresamente estas ayudas con el objetivo de favorecer la formación, el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y su permanencia en el medio rural. según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La convocatoria contempla 100.000 euros, de los que 62.500 euros se reservan para estudiantes universitarios y 37.500 euros para estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional de grado Básico, Medio o Superior, así como para quienes cursen estudios oficiales de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o estudios de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia.

De esta forma, la apuesta de la Diputación por facilitar el acceso a la formación de los jóvenes del medio rural tiene continuidad en el tiempo y ha beneficiado a 542 jóvenes en las convocatorias de 2023, 2024 y 2025: 186, 185 y 171, respectivamente.

En las dos últimas convocatorias se distribuyeron 189.515 euros, después de que en 2024 se concedieran 89.515 euros a 185 jóvenes y en 2025 se agotara íntegramente la dotación de 100.000 euros, con 171 beneficiarios.

Estas cifras ponen de manifiesto el alcance de una línea de ayudas que la Diputación considera "especialmente vinculada a las políticas de igualdad de oportunidades entre los jóvenes que viven en el medio rural y quienes residen en núcleos urbanos", con la que pretende contribuir a que la elección de los estudios no esté condicionada por las dificultades derivadas del desplazamiento o de la necesidad de residir temporalmente fuera del domicilio familiar.

En concreto, las ayudas están dirigidas a jóvenes que durante el curso 2025-2026 hayan estado empadronados en municipios de la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes y hayan cursado estudios presenciales en centros educativos de Palencia y su provincia. La convocatoria permite solicitar una única ayuda, bien para transporte o bien para residencia.

Para los estudios universitarios, Bachillerato y Formación Profesional, las ayudas de transporte se establecen en función de la distancia entre el municipio de empadronamiento y el centro educativo: 400 euros hasta 25 kilómetros; 500 euros entre más de 25 y 50 kilómetros; 600 euros entre más de 50 y 80 kilómetros, y 700 euros para distancias superiores a 80 kilómetros.

En el caso de los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas y del Conservatorio Profesional de Música, la ayuda se calcula a razón de 5 euros por kilómetro, con un mínimo de 200 y un máximo de 400 euros.

Por su parte, quienes opten por la ayuda de residencia podrán recibir hasta un máximo de 1.200 euros, siempre sin superar el gasto efectivamente realizado.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, según criterios objetivos relacionados con el rendimiento académico y la situación económica y familiar de los solicitantes. Entre otros aspectos, se valora la renta per cápita de la unidad familiar y determinadas circunstancias familiares.