Diputación de Palencia habilita ayudas para las explotaciones afectadas por los incendios

Un momento de la reunión entre Diputación y representantes de las OPAS - EUROPA PRESS

PALENCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia habilitará ayudas extraordinarias a los ganaderos de la Montaña Palentina afectados por los fuegos de los últimos días, unas líneas que se sustentarán en tres ejes: agua y alimento para los animales, reposición de infraestructuras y daños en aprovechamientos.

Así lo ha anunciado la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, tras una reunión con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Provincia.

La presidenta ha precisado que la cuantía de las ayudas no se podrá determinar hasta que no se conozcan los daños concretos, aunque se estima que hay cerca de una docena de explotaciones afectadas por los incendios.

En este sentido, Armisén ha avanzado que ayudas se tramitarán con carácter de urgencia con el objetivo de que los trabajos necesarios estén concluidos antes de la próxima primavera.

Desde Diputación han recordado que la Junta se está encargando ya de suministrar el alimento necesario para el ganado, pero que se preocuparán de garantizar la salubridad del agua.

La reposición de vallados y otras infraestructuras y los daños sobre los aprovechamientos y los arrendamientos serán los objetivos principales de las ayudas. Tras la reunión, las organizaciones agrarias han insistido en la necesidad de que la tramitación de las ayudas sea ágil y han hecho hincapié en la importancia de la actividad ganadera en la buena gestión del territorio.

Los representantes de las OPAS han coincidido en que el fuego se ha detenido, precisamente, al llegar a las zonas donde hay gente asentada en el territorio. "La ganadería, sobre todo extensiva, ayuda a mantener limpio el monte y evitar la gravedad de los fuegos que", han puntualizado. A la vez que han pedido más medidas de prevención y de apoyo al medio rural.