La Diputación de Palencia respalda con más de medio millón la mejora de las instalaciones deportivas de Villamuriel - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia respalda con más de medio millón la mejora de las instalaciones deportivas de Villamuriel de Cerrato, un proyecto que representa un "importante avance" en la oferta deportiva y de ocio del municipio, lo que refuerza su compromiso con la promoción de la actividad física y la mejora de los espacios públicos.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, y el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, ha visitado las nuevas instalaciones del complejo deportivo 'La Aguilera', una actuación posible a través de la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento.

Durante la visita, la presidenta y los diputados han recorrido los nuevos vestuarios de fútbol 11 (local y visitante), vestuarios de fútbol 7, dependencias para árbitros, así como las salas destinadas al CD Villamuriel, la Escuela de Fútbol Villamuriel y el Club de Atletismo Villamuriel.

El nuevo complejo cuenta con más de 600 metros cuadrados dedicados al ocio, el deporte y el bienestar personal, con el objetivo de dotar a Villamuriel de unas instalaciones modernas, funcionales y de calidad.

Entre los nuevos espacios destacan los vestuarios del Campo de Fútbol 'Rafael Vázquez', un graderío cubierto con capacidad para 400 espectadores y un gimnasio.

El complejo se estructura en tres unidades funcionales: Zona de vestuarios y dependencias para el campo de fútbol y graderío., Área de gimnasio, con diez salas y sus respectivos vestuarios, una tercera Fase, de espacio para las Escuelas Deportivas Municipales, que incluye aulas y despachos.

Con este proyecto, la Diputación y el Ayuntamiento refuerzan su compromiso con el fomento de la práctica deportiva como parte esencial de una vida activa y saludable, y con la promoción del deporte como herramienta educativa, cultural e integradora.