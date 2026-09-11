La Diputación pone en valor la tradición apícola del sureste de Soria con una nueva publicación

Enrique Rubio y Pedro José Alcázar Velamazán. - EUROPA PRESS

SORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha presentado este viernes el libro 'Aproximación a la apicultura tradicional del sureste de la provincia de Soria', de Pedro José Alcázar Velamazán, una publicación que recupera los conocimientos, técnicas y construcciones vinculados a una práctica ancestral estrechamente ligada al territorio soriano.

El acto ha sido presentado por el diputado de Cultura, Enrique Rubio, que ha acompañado la presentación de esta obra con la que la Diputación inicia la colección 'Cuadernos de Cultura Soriana', creada con el objetivo de difundir y poner en valor las manifestaciones que forman parte del patrimonio histórico, etnográfico y natural de la provincia, para favorecer su conocimiento, preservación y transmisión a las futuras generaciones.

La obra de Pedro Alcázar Velamazán supone un trabajo de investigación y documentación sobre la apicultura tradicional en una amplia zona de la provincia de Soria. El autor, vinculado familiarmente a esta actividad, ha profundizado en su estudio y ha recogido diferentes modelos y formas de práctica apícola, lo que contribuye a evitar la pérdida de unos conocimientos transmitidos de generación en generación.

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La publicación aborda la apicultura desde una perspectiva que trasciende la producción de miel y otros productos de la colmena para situarla dentro del patrimonio cultural material e inmaterial. Los conocimientos, técnicas, vocabulario, calendarios, formas de trabajo y características propias de cada territorio forman parte de un legado cultural cuya conservación resulta fundamental.

En este sentido, Enrique Rubio ha destacado también la importancia de las abejas para el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad. Su papel como agentes esenciales de la polinización convierte la protección de estos insectos y de las actividades tradicionales vinculadas a ellos en una cuestión de relevancia tanto ambiental como cultural.

Rubio también ha destacado que la mayor parte de este libro se puede extender no solo a toda la provincia de Soria, sino a casi todo el mundo rural de España, pues en casi todas las comarcas del país se trabaja la apicultura.

'Aproximación a la apicultura tradicional del sureste de la provincia de Soria' rinde además homenaje a las personas que han mantenido vivo este oficio y han conservado sus conocimientos a lo largo de las generaciones, y que todavía continúan haciéndolo. A este respecto, ha participado en la presentación el apicultor de Deza, José Romero, quien conserva aún colmenares de hornos.

El trabajo de Alcázar Velamazán constituye así una herramienta para documentar y preservar una parte de la identidad de la provincia antes de que determinados elementos de este patrimonio puedan desaparecer. Con esta publicación, la Diputación Provincial de Soria da comienzo a una colección que aspira a continuar incorporando nuevos títulos dedicados a diferentes manifestaciones de la riqueza cultural soriana, con el propósito de proteger, difundir y dignificar el patrimonio de la provincia.