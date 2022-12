Diputación de Salamanca aprueba un presupuesto de 145 millones, con el apoyo del PP y el no de PSOE y Cs

SALAMANCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado inicialmente este martes un presupuesto de 145,2 millones de euros para 2023, unas cuentas con un incremento del 8,8 por ciento respecto a las todavía vigentes que han contado con el apoyo del Grupo Popular y en contra de los grupos de PSOE y Ciudadanos, además de la abstención del diputado no adscrito.

El documento, para el que ahora se abre el plazo de alegaciones, alcanza los 161 millones de euros si se suman los presupuestos de los organismos autónomos de Consorcio del Patronato de Turismo (80.000 euros), Cipsa 2.930.722), Regtsa (4.257.221) y Consorcio de Girsa (8.453.220).

Por áreas, Bienestar Social asume en el presupuesto un total de 37,2 millones; Fomento, 24,9 millones; Presidencia, 21,2 millones; Organización y Recursos Humanos, 17,2 millones; Economía y Hacienda, 12,2 millones; y Cultura, con una partida de 11,2 millones.

El diputado del equipo de Gobierno Antonio Luis Sánchez ha sido el encargado de presentar las cuentas, una intervención en la que ha resaltado "las aportaciones directas a los municipios" con 40,6 millones de euros, un incremento de 6,1 millones respecto a las cuentas del presente año.

En esta línea, ha destacado los 11,3 millones para Planes Provinciales, los 10,8 para el Plan de Apoyo Municipal, los dos para el Plan de Sequía y la misma cantidad para el Plan de Optimización Energética; además de, entre otros apartados, los 6,3 millones para el nuevo Plan de Emergencia Energética.

En cuanto a la "atención a las personas", el expediente suma 37,2 millones para las políticas del "área social", con un incremento del 11,2 por ciento para ayudas, empleo y servicios de atención como el de Ayuda a Domicilio, que dispondrá de 9,6 millones.

Respecto a Cultura, con un aumento de 4,5 millones, un 8,8 por ciento más, la previsión para 2023 mantiene programas tales como los denominados 'Noches de Cultura' o el Plan de Ayudas Culturales.

EQUIPO DE GOBIERNO

El diputado del PP Antonio Luis Sánchez ha destacado que es un presupuesto con una cifra "récord", que contará con un incremento de "casi doce millones de euros" y que se ha elaborado "pensando en los municipios, en las personas y en el desarrollo provincial".

Asimismo, durante el repaso por las distintas áreas y las aportaciones para cada una de ellas, ha incidido también en los "40 millones de euros" para los distintos municipios de la provincia, antes de lamentar que los distintos grupos no hayan presentado enmiendas que poder incorporar al proyecto inicial del equipo de Gobierno.

PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, ha destacado durante su intervención que se trata de unos presupuestos "continuistas" y "sin ideas", que mantienen la "inercia" de los últimos años. "Son más de lo mismo" en los que la despoblación, ha puesto como ejemplo, está "ajena y ausente" en las políticas que recoge.

"Siguen faltando inversiones transformadoras", ha añadido Rubio en la sesión, donde ha asegurado que el documento presentado por el equipo de Gobierno es "caprichoso y clientelista".

Fernando Rubio se ha referido también a las palabras de Antonio Luis Sánchez sobre la ausencia de enmiendas y la "falta de trabajo" desde la oposición. Sobre ello, ha criticado la "arrogancia" del equipo de Gobierno para, a lo largo de la legislatura. "no acoger ninguna" de las propuestas de su grupo, antes de mostrar su oposición al presupuesto. Ante ello, ha apuntado que dar su voto a favor supondría "ser cómplices de lo que está sucediendo en la provincia".

CS

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, ha incidido en que el proyecto "no genera el estímulo necesario" porque es "continuista" respecto a los de pasados años y, además, "se aleja de los municipios".

Hernández, quien ha abogado por "una enmienda a la totalidad" y quien ha apuntado que no han presentado enmiendas porque no las admiten y las que añadieron en pasados años "andan rondando" sin llevarse a efecto, ha remarcado que "el dinero no llega a los pueblos" ya que ,según sus palabras, la mayoría se destina a "mantener" la infraestructura de la Diputación.

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, después de que el popular Antonio Luis Sánchez se refiriese a los dos diputados de la formación naranja para recriminarles que no apoyasen propuestas del equipo de Gobierno, ha respondido que, al inicio de la legislatura, le ofrecieron ser "vicepresidente" y que por "dignidad" no aceptó ser "vicepresidente florero" y que, en su lugar, optó junto a su compañero de grupo por "hacer oposición constructiva".

NO ADSCRITO

Asimismo, ha intervenido el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, para resaltar que el presupuesto llevado a la sesión "cierra un ciclo demasiado largo" en La Salina, que, según sus palabras, ha sido "claramente negativo para la provincia".

Bautista ha subrayado que el documento con las cuentas para 2023 llega "sin ideas" y "sin proyectos de futuro", además de resaltar que son "un copia y pega" de los anteriores y que "una parte importante" de las partidas se dedican a "tareas impropias" que dependen de otras administraciones.