La Diputación de Salamanca completa con 30 nuevos castaños la plantación de 150 en la parcela experimental de El Cabaco

Parcela en la que se han plantado castaños en El Cabaco (Salamanca). - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con la plantación de los últimos 30 ejemplares de castaños, realizada estas últimas semanas, la Diputación de Salamanca ha completado la plantación de los 150 castaños previstos en la parcela experimental de una hectárea ubicada en el municipio de El Cabaco, destinada a impulsar el programa de la castañicultura en la provincia.

Este programa, en colaboración con la Fundación Cesefor, tiene como finalidad garantizar la perdurabilidad del castaño como elemento social, económico y paisajístico de las Sierras de Francia y Béjar; además de mantenerlos en buen estado de conservación con realización de trabajos adecuados que eviten la extensión de enfermedades como el chancro y otras, tal y como han apuntado desde la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Del mismo modo, con estas acciones se quiere recuperar zonas perdidas por estas enfermedades y establecer nuevas plantaciones, fomentar la comercialización conjunta de la castaña y la creación de puestos de trabajo especializados y profesionales en torno al castaño, sin olvidar su promoción y difusión como recurso natural y económico, como han añadido desde la Institución provincial.

La plantación de los 150 castaños en la parcela experimental ubicada en la localidad salmantina de El Cabaco, cedida por el citado ayuntamiento, es la base de esta iniciativa puesta en marcha a principios de esta década desde La Salina para impulsar la castañicultura.

De ellos, 120 son portainjertos de castaños híbridos de cinco clones diferentes, y los 30 restantes plantados ahora son portainjertos de castaños europeos (Castanea sativa). El objetivo es comparar las tres variedades principales de la zona con otros tipos, con el fin de ver sus requerimientos hídricos, además de su adaptabilidad y respuesta frente a condiciones ambientales.

Por otro lado, han subrayado desde la Diputación, con esta plantación variada se persigue evaluar la compatibilidad entre los genotipos elegidos como patrones y los castaños tradicionales de la comarca, con objeto de crear un banco clonal y proporcionar a los productores material vegetativo de calidad, en el que se habrán valorado previamente aspectos como la viabilidad económica y la estimación de la productividad de cada variedad seleccionada.

En esta puesta en marcha de la parcela experimental del castaño se ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través del fondo de mejoras de interés general provincial, que ha permitido financiar los trabajos de plantación, abonado, preparación y limpieza de la parcela, así como de la instalación de un sistema de riego eficiente, han indicado desde la Salina.

Los trabajos se completarán próximamente con la sensorización de la parcela con a través de cuatro sensores de humedad y temperatura en ambiente y tierra con espectómetros y medidores de flujo de savia.

El objetivo es poder determinar a futuro las condiciones ambientales relacionadas con la producción y proporcionar información al productor sobre en qué momento puede y debe aplicar un riego para mantener un nivel de producción aceptable.

O bien, si se produce defoliación o parón en el flujo de savia, poder intervenir en la planta con la aplicación de un producto concreto. Como ha subrayado también en otras ocasiones la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, la Diputación de Salamanca "apuesta por la castañicultura en la provincia no solo con esta parcela experimental sino con acciones promocionales, divulgativas y formativas, que cada año van a más", además de refrendar este apoyo con la creación de la Mesa del Castaño y la Asociación del Castaño de la Sierra de Francia para impulsar y dar valor a este recurso agroambiental y culinario.

La Mesa del Castaño de Salamanca está integrada por Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León, Fundación Cesefor, así como por ayuntamientos, empresas, productores y entidades públicas de desarrollo asentadas principalmente en los municipios de sus zonas productoras: las Sierras de Francia y Béjar. Por su parte, la Asociación del Castaño, creada el pasado año, está integrada inicialmente por productores de la Sierra de Francia.