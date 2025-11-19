Diputación de Salamanca convoca subvenciones para abrir o mejorar bares en municipios de menos de 20.000 habitantes

SALAMANCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la apertura o mejora de espacios de titularidad municipal destinados a bares y cafeterías.

La iniciativa busca "fortalecer la cohesión social en los pequeños municipios, fomentar espacios de convivencia y contribuir a la lucha contra la despoblación" como han indicado desde la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación impulsa por tercer año consecutivo este programa de ayudas. Así, en 2024 se concedieron 23 subvenciones con un presupuesto de 600.000 euros, destinado íntegramente a nuevas aperturas, si bien el crédito resultó insuficiente para atender todas las solicitudes.

En 2025 se resolvieron 66 ayudas, de las que ocho fueron para realizar nuevos establecimientos al carecer del mismo en el municipio, y el resto para mejoras, con un presupuesto global de 1.500.000 euros.

La nueva convocatoria para 2026 cuenta con un presupuesto inicial de 300.000 euros, ampliable hasta el cien por cien del crédito previsto. "La prestación del servicio de bar o cafetería en inmuebles municipales se considera esencial para dinamizar la vida social, facilitar el acceso a servicios básicos, promover una alimentación saludable, favorecer el autoempleo y evitar el aislamiento, especialmente entre la población mayor", han indicado desde la Salina.

Las bases establecen que podrán beneficiarse de este plan los ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, con especial atención a aquellos que no dispongan de establecimientos privados de hostelería en su núcleo urbano o en los núcleos para los que se solicite la ayuda.

La subvención podrá cubrir hasta el 90 por ciento de los gastos subvencionables, con un máximo de 35.000 euros por municipio. Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de adaptación del local, la adquisición de mobiliario y equipamiento necesario. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de este jueves 20 de noviembre, y deberá realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Salamanca.

Las solicitudes se valorarán mediante un sistema de concurrencia competitiva, basado en criterios como la población del municipio, el compromiso de apertura semanal del establecimiento y la elaboración de menús diarios, concluye la información.