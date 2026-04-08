La Diputación de Salamanca invierte 871.200 euros en nueva maquinaria pesada para luchar contra los incendios. - DIPUT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha adquirido nueva maquinaria pesada destinada al Parque de Maquinaria provincial, consistente en dos bulldozer de orugas y un remolque especializado para su transporte, para lo que ha invertido 871.200 euros.

La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado este miércoles el expediente de contratación para el suministro de dos bulldozer de orugas y un remolque especializado para su transporte, cuya adquisición estará financiada con fondos de la Junta de Castilla y León, en el marco de las medidas extraordinarias frente al riesgo de incendios forestales.

La iniciativa responde al incremento de la magnitud y frecuencia de los incendios registrados en los últimos años en la provincia, una situación que hace imprescindible seguir reforzando los medios disponibles para proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de los municipios, tal y como ha subrayado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

El contrato se ha estructurado en dos lotes con el objetivo de optimizar su ejecución desde el punto de vista técnico. El primero de ellos, con un importe de 660.000 euros más IVA, contempla la adquisición de dos máquinas de orugas tipo bulldozer, equipadas con hoja de empuje, cabezal desbrozador y ripper de tres dientes, además del material necesario para su mantenimiento y correcto funcionamiento.

Por su parte, el segundo lote, valorado en 60.000 euros más IVA, incluye un remolque portamaquinaria de tres ejes, con capacidad mínima de 27 toneladas, así como un cabrestante hidráulico con una capacidad de arrastre de, al menos, 10.000 kilogramos.

La diputada delegada del Área de Fomento, Medio Ambiente, Parque Móvil y de Maquinaria y Proyectos Estratégico, Pilar Sánchez, ha afirmado que la incorporación de este nuevo equipamiento permitirá mejorar la capacidad de actuación de la Diputación en tareas clave como la apertura de cortafuegos, el desbroce de zonas forestales, el apoyo en labores de extinción de incendios o el mantenimiento del entorno rural, reforzando así la respuesta ante situaciones de emergencia.

La nueva maquinaria se integrará en el Parque de Maquinaria de la Diputación y pasará a formar parte de sus recursos habituales de trabajo. Al igual que el resto de los equiposm estará a disposición de los municipios de la provincia y reforzará el apoyo que la institución presta a los ayuntamientos en el mantenimiento de caminos municipales, la mejora de accesos y la ejecución de actuaciones vinculadas al cuidado y conservación del medio rural.

Esta inversión se enmarca en el Decreto-Ley 2/2025 de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y forma parte de la estrategia provincial orientada a proteger el territorio, prevenir riesgos y ofrecer un mejor servicio a los municipios, especialmente a los de menor tamaño.