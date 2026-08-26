La Diputación de Salamanca invierte más de 232.000 euros en mejorar la calidad del agua de un centenar de pueblos - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha invertido un total de 232.500 euros en mejorar la calidad de agua de la Mancomunidad Cabeza de Horno, que abastece a más de un centenar de localidades del noroeste de la provincia.

La actuación se ha permitido instalar un nuevo filtro de carbón activo en la en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), lo que permite retener plaguicidas, aumentar en 2.000 metros cúbicos diarios el volumen de agua que puede suministrarse en condiciones de potabilidad y dar respuesta efectiva a los nuevos parámetros de calidad de agua para consumo humano.

La inversión, financiada íntegramente con fondos propios de la institución provincial, se ha impulsado desde la delegación de Medio Ambiente y ejecutado en coordinación con el Área de Fomento, y ha consistido en la instalación de un nuevo filtro de carbón activo destinado a retener plaguicidas y complementar los sistemas de tratamiento y filtración existentes en la planta.

La mejora permite incrementar en 2.000 metros cúbicos diarios el volumen de agua que puede suministrarse en condiciones de potabilidad, lo que refuerza así la garantía de abastecimiento de los municipios integrados en esta mancomunidad, tal y como ha subrayado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La ETAP Cabeza de Horno lleva más de 25 años prestando servicio a los municipios del noroeste de la provincia, en la comarca de Vitigudino.

El sistema de abastecimiento capta el agua en el embalse de Almendra y la impulsa hasta la estación de tratamiento, donde se somete a diferentes procesos de floculación, desinfección y filtración, como ha recordado la Salina.

La actuación responde a la necesidad de adaptar el sistema de tratamiento a los nuevos parámetros establecidos para el agua de consumo humano y a la presencia de determinados plaguicidas detectados en el agua captada.

En este sentido, en el verano de 2023, las aguas tratadas en la ETAP tuvieron que ser declaradas no aptas para el consumo al no poder eliminarse mediante el sistema existente determinados contaminantes, entre ellos plaguicidas y metolacloro, una situación que puso de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de tratamiento para garantizar la calidad del agua, han añadido desde la institución provincial.

Ante este escenario, la Diputación de Salamanca ha decidido intervenir promoviendo una solución técnica que permitiera mejorar el funcionamiento de la ETAP y responder a las nuevas necesidades de tratamiento.

El elemento principal de la actuación consiste en un filtro de carbón activo cerrado a presión y de disposición vertical, construido en chapa de acero al carbono, con un diámetro de 2,5 metros y una altura de virola de 3,6 metros, preparado para un caudal nominal de filtración de 82 metros cúbicos por hora.

La instalación se ha completado con una nueva losa de cimentación, calderería de conexión con los sistemas de filtración, bombas de lavado del filtro, bombas de impulsión y un cuadro eléctrico específico, complementario al sistema ya existente en la estación de tratamiento.