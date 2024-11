La Diputación de Segovia aprueba en pleno el plan de Ayudas a Inversiones Municipales, con 9,5 millones en inversión

SEGOVIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha aprobado en pleno el Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (Paimp) que contempla una aportación de 6,6 millones de euros por parte de la Diputación de Segovia, más la de los ayuntamientos, lo que supondrá una inversión cercana a los 9,5 millones en los pueblos para el próximo 2025.

Como es habitual, el pleno ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, y se ha recordado a las víctimas de la DANA, para lo que se ha aprobado una modificación presupuestaria que contempla una partida de 25.000 euros para ayudar a las víctimas en la provincia de Valencia.

Respecto al Paimp, la aprobación de sus bases ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno, en contra del PSOE, y las abstenciones de los diputados del grupo mixto IU y Vox. El Plan supondrá una inversión cercana a los 9,5 millones "lo que supone un incremento del 61 por ciento respecto a 2024", según ha explicado el diputado de Hacienda, Óscar Moral. Tanto IU como PSOE han presentado enmiendas a estas bases, en las que se han reclamado "más presupuesto o menos aportación" por parte de los ayuntamientos, pero que han sido rechazadas, dando por buena la propuesta del equipo de Gobierno.

En el turno de mociones, tanto el grupo socialista como el grupo mixto-IU han recuperado las propuestas que retiraron en el anterior Pleno, de manera que Ana Peñalosa (IU) ha defendido la conservación de la estación de tren en Ortigosa de Pestaño solicitando que "la Diputación dote presupuestariamente una partida en el Presupuesto de 2025 para dedicar a la rehabilitación y puesta en valor de la antigua estación de tren".

Su propuesta, tras no aceptar una enmienda presentada por el PSOE, ha contado sólo con el apoyo de los socialistas, la abstención del diputado de Vox, Pedro Varela por entender que "no es la Diputación quien tiene que hacerse cargo, sino el propietario que es Adif" y la negativa del grupo 'popular' pues "la competencia es del Gobierno de España y el Ministerio de Cultura ya se ha posicionado en un informe diciendo que no se va a declarar BIC el inmueble", tal y como ha señalado el diputado de Cultura, José María Bravo.

Por su parte, el grupo socialista ha planteado dos mociones. La primera, para que la Diputación promueva como acción en los objetivos de su Agenda Rural Sostenible, una línea de subvenciones en concurrencia competitiva para los ayuntamientos segovianos, destinada al desarrollo de programas de voluntariado ambiental que tenga por objetivo la recuperación, mejora y mantenimiento del entorno natural de sus municipios".

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha expresado su negativa al asegurar que "no preocupa el voluntariado ambiental sino una línea de subvenciones", después de hacer repaso a todas las acciones que se llevan a cabo en materia de sostenibilidad desde la Diputación de Segovia.

Por último, el portavoz socialista, Máximo San Macario, ha explicado su propuesta relativa al "reconocimiento y protección de los recursos arqueológicos y geológicos de nuestra provincia", que ha contado con el apoyo de Pedro Varela y Ana Peñalosa, pero no con el del grupo 'popular'. "Vamos a seguir con el compromiso que venimos demostrando desde hace muchos años y hace meses que ya anunciamos un convenio con la Junta de Castilla y León con cantidades más grandes que las que usted pide", ha explicado el portavoz y diputado de Cultura, José María Bravo.