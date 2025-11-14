La Diputación de Segovia centra la promoción en Intur en la historia, la ciencia y el eclipse de sol del 12 de agosto

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha basado la promoción de la provincia en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) en un recorrido por la historia, por la ciencia y por la identidad del territorio que ha centrado en este caso en el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado al respecto que Segovia será "uno de los lugares más privilegiados del mundo" para vivir el eclipse total de sol, tanto por su ubicación geográfica como por "la pureza" de sus cielos y la "autenticidad" de su territorio.

"El eclipse durará apenas unos minutos, pero el impacto que puede tener para la provincia se medirá en años: en desarrollo económico, en promoción turística y en orgullo colectivo", ha aseverado el diputado de Turismo.

Figueredo ha explicado que la provincia trabaja desde hace meses para aprovechar este acontecimiento "como motor de desarrollo y promoción" y ha precisado que la Institución provincial se ha marcado como objetivo que las personas que lleguen a la provincia para observar el eclipse descubran también los pueblos, los paisajes y los productos segovianos para que "se lleven el recuerdo de una experiencia completa".

La presentación de la oferta turística de la provincia de Segovia ha estado acompañada por una representación teatral inspirada en la expedición científica que visitó Segovia en 1905, cuando un grupo de astrónomos llegó a la provincia para observar el último eclipse total visible desde España. Esta recreación ha combinado "historia y emoción" para recordar aquel momento que convirtió a Segovia "en laboratorio natural de la ciencia, un siglo antes de volver a mirar al cielo con la misma curiosidad".

Figueredo ha insistido en el trabajo de la Diputación y de los ayuntamientos para preparar la llegada del eclipse "con planificación, seguridad y sostenibilidad" a lo que ha añadido el trabajo en formación en astroturismo, diseño de rutas y miradores y coordinación con los municipios implicados.

Por otro lado, durante el fin de semana están previstas la realización de catas de productos locales, talleres y demostraciones para trasladar al público la diversidad del territorio segoviano. En concreto, habrá degustaciones de embutidos, miel, cerveza artesanal, dulces típicos y frutos rojos, así como un taller de cantería tradicional y actuaciones musicales vinculadas al ecoturismo del nordeste segoviano.

Por su parte, los municipios de Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza compartirán mostrador y relato y ofrecerán una imagen conjunta de la provincia "como destino de interior diverso, hospitalario y sostenible".