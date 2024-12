Diputación de Segovia y Fundación Juan de Borbón organizan 4 actuaciones en la edición navideña de 921 Distrito Musical

SEGOVIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación navideña de '921 Distrito Musical', que organiza la Fundación Don Juan de Borbón junto a la Diputación Provincial de Segovia, contempla un total de cuatro actuaciones gratuitas, hasta completar el aforo, dos en la capital segoviana y dos en la provincia, con un intenso componente de apoyo a la juventud y al talento joven de la música.

La Escolanía de Segovia será la encargada de abrir este ciclo en Segovia capital con un concierto el 23 de diciembre, a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Miguel y el coro de voces blancas ofrecerá el tradicional Concierto de Navidad en el debut de Elia Cornejo en Segovia como directora, en sustitución de Marisa Martín.

Así, con Rodrigo de Luis Martín al piano, la Escolanía de Segovia interpretará villancicos navideños de España, Latinoamérica y la tradición anglosajona. Se escucharán 'Have yourself a Merry Little Christmas', 'Pastores venid', 'Hodie Christus natus est' o 'Senti senti', entre otros.

Posteriormente, el 27 de diciembre en la Iglesia de San Nicolás, a las 20.00 horas, sonará la percusión de Ratamacú y de Mateo Biffi, alumnos del Conservatorio de Segovia ganadores del Concurso Fundación Don Juan de Borbón 2024 en la categoría de música de cámara y en la de solista, respectivamente.

Por otro lado, el primero de los conciertos en la provincia, tendrá lugar en Nieva, el 26 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Cine-Teatro de la localidad con Trío ArtNova. Desislava Karamfilova al violín, Fátima Poblete Gálvez a la viola y Stamen Nikolov al cello, componen esta formación, con una sólida trayectoria como músicos de cámara e interpretarán piezas de dos grandes músicos bajo el título 'Bach versus Mozart'.

El 2 de enero, en Cuéllar, en la Sala Alfonsa de la Torre, a las 17.30 horas, se celebrará un concierto familiar en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel que lleva por título 'Mi madre la Oca'. Raquel Ruiz, acordeonista y narradora, desvela pasajes, melodías y ritmos del Bolero de Ravel y la obra completa en versión para acordeón del cuento musical 'Mi madre la Oca'.