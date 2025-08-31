La Diputación de Segovia invierte 19.350 euros en la formación de los once cabos-fejes de dotación del Speis

SEGOVIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia invertirá un total de 19.350 euros en la formación de los once nuevos cabos jefes de la dotación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la institución segoviana para recibir una formación que les permita afrontar "con garantías" su labor en la cadena de mando.

Se trata de una formación que abarca aspectos como la gestión de emergencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de personal o la adaptación administrativa, al ser "el primer eslabón en la cadena de mando y responsabilidades de este servicio", como ha indicado su director técnico, Carlos Castro, en declaraciones recogidas por Europa Press en un comunicado.

Así, la carga horaria de la formación se eleva hasta las 256 horas, como parte vinculante del ejercicio de sus funciones como mandos intermedios y con relación directa con las intervenciones que tendrán que dirigir.

La configuración parte de una organización en jornadas presenciales y telemáticas, lo que la diputada del Speis, Elizabet Lázaro, ha remarcado que constituye un aspecto "muy importante", que favorece la conciliación, sobre todo porque se desarrolla en periodo estival.

FORMACIÓN

En este sentido, una primera parte de la formación incluye 120 horas lectivas distribuidas en siete semanas, a lo largo de las cuales se desarrollan bloques temáticos como la propia figura del jefe de dotación y su integridad en la actividad preventiva, la gestión de equipos de trabajo y resolución de conflictos, la elaboración de informes, el jefe de dotación y la cadena de mando, sus funciones como mando único, sus funciones bajo el mando de un jefe de grupo, oficial de intervención o puesto de mando táctico, así como herramientas gráficas con casos prácticos.

Además, se hace hincapié en la gestión operativa para unificar criterios en la dirección de emergencias y para estandarizar la forma de actuar entre los parques de Boceguillas y de Palazuelos de Eresma, al igual que se aportan documentos que sirvan como base a la toma de decisiones y a la implantación de métodos sistematizados, que tiene en cuenta la norma ISO 22320 para el Sistema de Gestión de Emergencias e Incidentes y el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones (MEC), alineado con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

En paralelo a la impartición de nociones, el proceso de formación incorpora prácticas vinculantes y presenciales de diversas materias, como la implementación de las unidades operativas (medios móviles) tras haber visto, analizado y probado todas ellas y sumar veinticuatro horas; el manejo de equipos clasificados en categoría superior, como los de protección respiratoria a cargo de una empresa especializada o lo de equipos de protección individual (EPIs) en una formación de seis horas.

Además, esta parte ha incluido sistemas de protección en cabeza para varios tipos de intervención, sistemas de seguridad personal para determinadas situaciones, sistemas de detección y medida para la detección de gases nocivos y otros agentes contaminantes dañinos o sistemas para búsqueda y rescate vinculados a los equipos de protección respiratoria.

Otra de las partes de la formación práctica ha estado orientada a la puesta en marcha de las unidades ligeras de intervención rápida con vehículos 4x4 provistos de sistemas de extinción especialmente diseñados para acceder a zonas complejas que ha impartido la concesionaria de los vehículos a lo largo de otras seis horas.

Igualmente, otras cuarenta horas se dedican a la puesta en marcha del vehículo para rescate y extinción en puntos elevados, dotado de alto grado técnico y que requiere de un nivel determinado de destreza en su uso y aplicación práctica, por lo que esta formación se extenderá también a los bomberos-conductores y los cabos-jefes de dotación la desarrollan a lo largo de tres o cuatro jornadas.

NOVEDAD A NIVEL NACIONAL

Los cabos del Speis de la Diputación de Segovia también reciben la formación en la gestión operativa con practicas a realizar en escenarios virtuales, "un aspecto novedoso a nivel nacional, con el que se prepara al mando para afrontar las situaciones reales que puede tener que encarar y para preparar el condicionamiento operativo para posteriormente abordar todo en la fase de campo de maniobras, que se prevé para la primera quincena de septiembre y que reúne una carga de veinte horas", según ha explicado Carlos Castro.

Este proceso tiene el objetivo global de poder dirigir la intervención y el control de varios tipos de siniestro y realizar una evaluación inicial del mismo y revaluar las acciones inmediatas, además de analizar, sintetizar y esquematizar la información obtenida en la evaluación; optimizar recursos materiales y humanos; asignar tareas dentro de un razonamiento táctico; realizar un relevo de mando ajustado a los procedimientos establecidos en el Speis de la Diputación de Segovia o establecer una aplicación correcta de la planificación, entre otros aspectos.

Además, está previsto el desarrollo de los conocimientos adquiridos en campo táctico, donde estos cabos-jefes de dotación podrán poner en práctico todos los conocimientos adquiridos durante este proceso de formación, planeado para la semana del 4 al 8 de noviembre, con una carga lectiva de 50 horas.