La Diputación de Soria ofrece teatro para luchar contra la soledad no deseada en el medio rural

Cartel de la campaña cultural en los pueblos sorianos contra la soledad no deseada. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria, a través de los Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia, impulsa una gira de seis representaciones teatrales con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la soledad no deseada en el medio rural.

El año pasado se realizó la actividad en Langa de Duero, Almarza y Duruelo, y este año comenzó en Ágreda y va a seguir con representaciones en las localidades de Arcos de Jalón, Tardelcuende, Arenillas, Almazán, Deza y Cabrejas del Pinar.

La propuesta artística, titulada 'Todos los nombres de Soledad', no es solo una obra de teatro, es un acto de escucha, un espejo para quienes se sienten invisibles y una llamada a la empatía colectiva.

"Soledad no es solo estar físicamente aislada, es también estar rodeada de gente y no sentirse visto. Es la hiperconectividad vacía, el ruido, la prisa, la ansiedad, es no mirar al otro", ha destacado la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto.

Así, ha señalado que la pieza invita a reflexionar sobre una problemática que "atraviesa todas las edades", pero que en el entorno rural "se vuelve más aguda por la falta de recursos, la despoblación y el envejecimiento". Lejos de buscar culpables, la propuesta interpela a cada espectador.

La obra está escrita y dirigida por la compañía 'La Imperfekta Teatro', de Gemma Pascual Lagunas, creadora, actriz y docente, quien lleva años trabajando en su laboratorio teatral para tratar de dar forma a inquietudes y problemáticas de corte personal y social.

'Todos los nombres de Soledad' combina texto poético, narración emocional y una cuidada puesta en escena para abordar la soledad desde lo humano, no desde la estadística.

El personaje central emprende un viaje de retorno simbólico a la tierra: no como nostalgia, sino como reencuentro con lo esencial. La obra culmina con una invitación clara a mirar a la soledad de frente, sin miedo, aprender a convivir con ella y, desde ahí, pedir ayuda, tender la mano, construir comunidad.

LABOR DE SENSIBILIZACIÓN

"A través de esta iniciativa, se busca sensibilizar sobre la soledad no deseada, dar a conocer los recursos y oportunidades disponibles para afrontarla, y lograr que las personas asistentes a la representación teatral se sientan parte activa en la comprensión y transformación de esta realidad social", ha apuntado la diputada.

El objetivo es, por un lado, fomentar la detección y prevención de posibles situaciones de soledad no deseada en su entorno cercano y, por otro, brindar herramientas que permitan reconocer las señales propias que puedan indicar que uno mismo la está experimentando.

Todas las funciones serán de entrada libre hasta completar aforo y contarán con un coloquio posterior para compartir vivencias y reflexiones, guiado por los técnicos de CEAS.

Durante este espacio de diálogo y reflexión, se plantearán preguntas vinculadas a la representación, con la participación de la actriz, para generar un ambiente de conversación abierta sobre lo que podemos hacer, como sociedad, para prevenir y abordar esta problemática.

Además, se difundirán los recursos y herramientas disponibles, poniendo en valor la importancia de implicarnos de manera activa. Se contará, además, con la colaboración de diversas organizaciones y entidades sociales de cada localidad, quienes aportarán su experiencia, perspectivas y los recursos con los que trabajan en torno a la soledad no deseada, favoreciendo una respuesta colectiva e inclusiva.