La Diputación de Soria respalda con 35.000 euros la preservación de la muralla de Berlanga de Duero

El alcalde de Berlanga, Enrique Rubio, la vicepresidente de la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga, María Luisa Merino, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria y la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga han firmado este miércoles el primer convenio de colaboración destinado a impulsar el Plan de Gestión de la Cerca Vieja, la muralla medieval que rodea el conjunto monumental de Berlanga de Duero, para lo que la institución provincial aportará 35.000 euros.

El acuerdo, rubricado por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y la vicepresidenta de la asociación, María Luisa Merino, tiene como objetivo garantizar la restauración, consolidación y adecuada gestión de este enclave histórico, considerado no solo un emblema local, sino también provincial.

Serrano ha asegurado que la rúbrica supone "un paso adelante en la protección del patrimonio, de la mano de quienes llevan más de 20 años trabajando para que el Castillo y su entorno sigan siendo un orgullo para Berlanga y para toda la provincia de Soria".

La Diputación de Soria compromete una aportación de 35.000 euros, que permitirá financiar parte del presupuesto global de 150.000. A esta ayuda se suma la subvención de 90.352 euros concedida por la Junta de Castilla y León, mientras que el resto correrá a cargo de la Asociación de Amigos del Castillo, que desde su creación en 2002 ha mantenido una intensa labor de conservación y difusión del patrimonio de Berlanga de Duero.

La Asociación será la encargada de contratar la redacción del proyecto técnico, tramitar los permisos necesarios y adjudicar las obras. Por su parte, la Diputación Provincial aporta financiación y respaldo institucional para que la restauración de la muralla sea una realidad.

El presidente de la Diputación considera que con esta recuperación "se abren nuevas oportunidades de futuro en torno al turismo y la cultura". Este convenio refuerza la colaboración institucional y pone en valor el patrimonio soriano, un objetivo que la Diputación considera de "gran interés" y que, según Serrano, "es una tarea que solo se puede conseguir mediante la suma de esfuerzos, instituciones, asociaciones y vecinos".