Diputación de Valladolid abre el plazo para presentarse a la X Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte

Cartel de los premios. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha convocado la décima edición de la Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte organizada por la Diputación con la colaboración del grupo de artistas vallisoletanos Aguafuerte.

Este colectivo ha sido el impulsor de este certamen bianual que sirve de plataforma para creadores emergentes y la difusión de la obra gráfica.

A la X Bienal de Grabado Aguafuerte 2026 podrá concurrir cualquier artista nacional e internacional, que podrá presentar una única obra original, que deberá estar realizada por el sistema de grabado calcográfico, excluyéndose la impresión digital. Además, las obras deberán estar firmadas y numeradas, de modo que se acredite el carácter de Obra Gráfica Original, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Asimismo, no se admitirán obras que hayan sido presentadas y premiadas en otros certámenes, deberán estar realizadas durante los años 2025 o 2026 y el soporte ha de ser papel con una medida máxima de 76x112 centímetros y de un mínimo de 54x75 centímetros, la imagen será como mínimo de 45x35 centímetros.

La convocatoria de esta edición establece tres premios. Un primer premio, dotado con 5.000 euros. El segundo premio, con 3.000 euros. Y un tercer premio, con 2.000 euros.

Los interesados que quieran inscribirse en el concurso podrán hacerlo hasta el 15 de julio en el Registro General de la Diputación de Valladolid.

Como ya es tradicional, con las obras seleccionadas por el jurado se organizará una exposición en la sala de exposiciones del Palacio de Pimentel y se editará un catálogo con las mismas.

La exposición busca mostrar las mejores obras de grabado contemporáneo tanto de artistas nacionales como internacionales, así como acercar la disciplina del grabado y sus múltiples técnicas al público en general.