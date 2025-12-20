La Diputación de Valladolid celebra varias jornadas de puertas abiertas de la residencia juvenil durante la Navidad

La Diputación de Valladolid celebra varias Jornadas de Puertas Abiertas de la Residencia Juvenil durante las fechas navideñas - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid celebrará los próximos días 22, 26, 29 y 30 de diciembre unas jornadas de puertas abiertas en la residencia juvenil con el objetivo de dar a conocer de primera mano este recurso destinado a jóvenes estudiantes de la provincia.

Durante estas jornadas, las personas interesadas podrán visitar las instalaciones, conocer los distintos tipos de habitaciones, los servicios que ofrece la residencia y recibir información detallada sobre las condiciones de acceso, precios y funcionamiento del centro.

La iniciativa está dirigida especialmente a jóvenes de entre 18 y 30 años que cursen estudios en la capital y residan en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid.

La residencia juvenil cuenta con un total de 31 plazas, distribuidas en 27 habitaciones individuales, dos habitaciones dobles y una plaza para jóvenes colaboradores, que participan en el fomento de las relaciones intergeneracionales con las personas mayores que residen en el mismo complejo, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El alojamiento se ofrece en régimen de pensión completa e incluye servicios de limpieza, lavandería, vigilancia, zonas comunes y actividades complementarias pensadas para favorecer la convivencia y el desarrollo personal.

En cuanto a los precios mensuales, la residencia ofrece habitaciones individuales por 390 euros más IVA, habitaciones dobles por 335 euros más IVA y la plaza de colaborador por 312 euros más IVA, todas ellas con pensión completa, lo que convierte a esta resicencia en una opción accesible y de calidad para jóvenes del medio rural que desean continuar su formación académica en Valladolid.