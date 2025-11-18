Diputación de Valladolid constituye el Consejo de Infancia y Adolescencia para "dar voz al futuro" de la provincia

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha constituido esta mañana el Consejo de Infancia y Adolescencia, una "herramienta útil" que servirá para dar "representación y voz al presente y futuro" de la provincia y que está formado por 42 niños y adolescentes de 20 centros educativos, además de representantes institucionales y entidades sociales vinculadas al ámbito de la infancia.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha presidido la constitución de este órgano de participación creado en el marco del I Plan de Infancia y Adolescencia de la Diputación de Valladolid (2023-2026) y cuya puesta en marcha coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia que se celebrará el próximo 20 de noviembre.

El encuentro ha reunido en el Palacio de Pimentel a los representantes designados de los centros educativos, entidades sociales, profesionales del ámbito de los servicios sociales y responsables institucionales, consolidando un espacio estable de escucha activa para los niños y adolescentes del medio rural de la provincia.

"Creo que ha habido muchos días que han sido históricamente muy señalados y recordados. Hoy es uno de ellos y es un paso más que da la Diputación. Queremos abrir este órgano para que todos los jóvenes de nuestra provincia, que son el presente y el futuro de la misma, tengan participación, poderles escuchar, poder saber cuáles son sus sensaciones, sus quejas... y por eso importante poner en marcha estos canales", ha detallado Íscar.

Al hilo de estas palabras, ha recordado que la constitución de este consejo responde a uno de los objetivos prioritarios fijados en el I Plan de Infancia y Adolescencia, aprobado en 2023.

Un documento estratégico "transversal", ha incidido el presidente provincial, que incorpora el Enfoque de Derechos de la Infancia y Adolescencia, alineado con la Convención de los Derechos del Niño, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.

Un plan que se articula como un instrumento "para la reflexión, acción y evaluación de las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia" y que constituye "una herramienta de gestión que refleja la importancia decisiva del compromiso de las políticas y actuaciones por mejorar y construir entornos protectores y seguros en las diferentes localidades de la provincia".

El documento, bajo el lema 'Contigo Crecemos', sitúa a la infancia y la adolescencia como "agentes activos en la construcción de un medio rural lleno de oportunidades, promoviendo su participación real y efectiva en la vida comunitaria y en las decisiones que afectan a su entorno".

"Los niños y jóvenes son el futuro de nuestra provincia y, por ello, estamos en la obligación, desde la Diputación, de invertir en políticas dirigidas a su formación y educación para poder contar con una generación preparada para enfrentarse a los retos de una sociedad cada vez más exigente, además de ser la base en la que debe asentarse el futuro de nuestros pueblos", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general de la asociación REA, Antonio Rodríguez, que ha participado en la constitución del órgano, ha valorado la puesta en marcha del consejo al dar protagonismo a los niños, "presente y futuro" de la provincia. "Es una fórmula para hacerles partícipes de aquellas decisiones que les van a afectar en su vida y no su vida muy a futuro, sino en el momento actual. Es un momento para darles voz, para que vean que sus ideas cuentan y para deliberar", ha apuntado.

Temas como "la salud mental", "educación", "deporte", "ocio", o "redes sociales", son importantes para ellos, ha abundado, por lo que ha apelado a la "capacidad" de los representantes políticos para "escucharles" y dar "respuesta" a sus reivindicaciones.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

En esta sesión constitutiva han tomado posesión 42 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 16 años, procedentes de doce centros de Educación Primaria y ocho de Educación Secundaria, además de dos jóvenes invitados del Centro de Integración Juvenil de la Diputación. Una representación que se renovará cada dos cursos escolares.

"Lo que hacemos con la constitución de este consejo es daros voz a vosotros. Menores llegados desde diversos puntos de nuestra provincia, que necesitan las herramientas necesarias para un desarrollo pleno", ha añadido.

Junto a ellos, forman parte del Consejo, presidido por Conrado Íscar: la Gerente Territorial de Servicios Sociales, María Ángeles Cantalapiedra Villarreal, designada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; el jefe del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vicente Herrero Cocho: la Asociación REA, como entidad representante del sector, elegida el pasado 29 de octubre entre las principales organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia; y, entidades invitadas, entre ellas UNICEF, como referente de la red de Ciudades Amigas de la Infancia.

Forman parte también del Consejo, los Grupos Políticos con representación en la institución provincial.

El presidente, Conrado Íscar, ha agradecido su implicación a todas las organizaciones participantes en el proceso de designación: UNICEF, REA, APROME, Red Íncola, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Eusebio Sacristán, ACCEM, Fundación Secretariado Gitano y Pajarillos Educa.

Con la puesta en marcha del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia, la Diputación de Valladolid da un paso "decisivo en la creación de entornos protectores y seguros en el medio rural, reforzando la participación activa de la infancia y la adolescencia en la vida pública y en el diseño de políticas que afectan directamente a su bienestar y desarrollo".

El presidente ha concluido que la Diputación "seguirá trabajando para proteger la infancia y la adolescencia y para garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de futuro, vivan donde vivan".

"Todos juntos podemos lograr que estas etapas sean de felicidad, crecimiento y desarrollo personal", ha afirmado.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

La constitución formal del Consejo se ha celebrado en el entorno del Día Mundial de la Infancia, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por España en 1990.

La Diputación ha subrayado que todos los programas dirigidos a la infancia deben respetar los principios fundamentales del tratado internacional: no discriminación, interés superior del menor, derecho a la supervivencia y desarrollo, y derecho a la participación.

En este marco, la institución provincial ha reafirmado su compromiso con las prioridades marcadas por Unicef para 2025: atención prioritaria a la infancia en riesgo de pobreza o exclusión; escucha real y efectiva de niños, niñas y adolescentes: protección frente a los riesgos del entorno digital y aplicación efectiva de la Lopivi; prevención y apoyo a la salud mental: y, entornos seguros, saludables y sostenibles.

La Diputación ha destacado además que, en colaboración con REA, este año se ha impartido el primer curso específico sobre desarrollo de la Lopivi en entornos de ocio y tiempo libre, dirigido a técnicos municipales.