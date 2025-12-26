Diputación de Valladolid destina 8,3 millones de superávit a inversiones sostenible en 2025 y 2026

Pleno ordinario de diciembre de la Diputación de Valladolid en el Salón de Plenos del Palacio Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Valladolid correspondiente al mes de diciembre, que se ha celebrado este viernes, ha aprobado por unanimidad, la habilitación de 8,3 millones de euros, correspondientes al superávit del ejercicio 2024 que no se ha utilizado, para la financiación de inversiones financieramente sostenibles.

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2025 y como reclama la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este superávit podrá destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante los ejercicios 2025 y 2026, aunque las inversiones aún no están definidas.

Asimismo, se ha dado el visto bueno, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, a las convocatorias del Plan Bienal de Cooperación y del Plan Provincial de Gasto Corriente, que destinarán 21,7 millones de euros a los ayuntamientos el próximo ejercicio.

Durante la sesión plenaria, se ha aprobado el Convenio de colaboración con la Junta para la realización de la programación de Circuitos Escénicos de la Comunidad para el año 2026 en la provincia de Valladolid, dotado con un partida de 332.822 euros.

Además se ha avalado la Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos titulares de las bibliotecas municipales para la adquisición de fondos bibliográficos, así como el programa de ayudas ayuntamientos y entidades locales menores para fomentar el asentamiento y arraigo de población, con 550.000 euros.

Igualmente, se ha resuelto una segunda convocatoria de ayudas a los Ayuntamientos para fomentar la fijación de población, dentro del Plan Vivienda Ayuntamientos, por 1,5 millones euros

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha aprovechado el último pleno de 2025 para desear "unas felices fiestas" a todos los integrantes de la Corporación Provincial.

Por su parte el portavoz Socialista, Francisco Ferreira, ha atacado a los 'populares' a quienes ha reprochado que "utilizan a los medios de comunicación para lo que quieren" y le ha pedido un "regalo de Reyes" al presidente de la Diputación, que se centre en que "lo bueno" llegue a los municipios, en referencia a las prestaciones y subsidios, a lo que Íscar ha respondido que tomaba "nota".