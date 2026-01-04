La Diputación de Valladolid falla los Premios Argaya 2025 para jóvenes creadores de la provincia

'Viaje En El Laberinto Del Ayer', Obra De Arai Santana Gómez. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha fallado los Premios Argaya 2025 dirigidos a jóvenes creadores de la provincia, unos galardones que reconocen el talento artístico del medio rural vallisoletano a través de las modalidades de relato, ilustración, fotografía y cómic, con el objetivo de impulsar la creatividad como "elemento de identidad cultural y desarrollo territorial".

El jurado ha estado presidido por Yolanda Burgoa Durán y ha contado con la participación de Pilar Alonso Palomar y Ángel Pérez Gómez como vocales, mientras que Daniel Panadero García ha ejercido las funciones de secretario con voz y voto, junto a la participación de Marta Pérez del Barrio, que ha intervenido en las deliberaciones mediante comunicación telefónica.

Tras el análisis y valoración de los trabajos presentados, el jurado ha acordado por unanimidad conceder el premio en la modalidad de relato a la obra titulada 'Vino, vidi, vici', de Adrián de la Fuente Ballesteros, por la "calidad literaria y la originalidad" del texto.

En la modalidad de ilustración, el premio ha recaído en la obra 'Valladolid de cuento', de Lara Mayo Villalba, una propuesta que destaca por su "creatividad y su capacidad para representar visualmente elementos vinculados al territorio provincial".

El galardón en la modalidad de fotografía ha sido concedido a la obra 'Viaje en el laberinto del ayer', de Arai Santana Gómez, perteneciente al conjunto fotográfico titulado 'Bajo el Cielo Azul, sobre la Tierra Vieja', por su "valor artístico y su tratamiento visual del pasado y la memoria".

En la modalidad de cómic, el jurado ha vuelto a otorgar el premio al trabajo de Lara Mayo Villalba, debido a "la coherencia narrativa y el uso del lenguaje gráfico como medio de expresión cultural".

Cada uno de los premios concedidos cuenta con una dotación económica de 1.200 euros, como apoyo al desarrollo artístico de los jóvenes creadores y como estímulo a la continuidad de su actividad cultural.

El jurado ha hecho, además, dos recomendaciones de cara a la convocatoria de 2026, entre ellas la limitación de la participación en la misma modalidad durante los dos años siguientes a la obtención del premio y la exigencia de que los trabajos presentados mantengan una relación directa con el ámbito rural de la provincia de Valladolid.