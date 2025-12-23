Diputación de Valladolid y Fecosva entregan la cesta de la campaña 'Esta navidad comprar en tu comercio vecino'. - DIPUTACIÓN VALLADOLID

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) han entregado la cesta de Navidad de productos de Alimentos de Valladolid, valorada en 1.500 euros, correspondiente a la campaña 'Esta Navidad comprar en tu comercio vecino tiene premio'.

El acto de entrega ha contado con la presencia del diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y del presidente de Fecosva, Jesús Herreras, quienes han hecho entrega del premio a María Esther Serrano Saldise, ganadora del sorteo celebrado en el día de ayer.

La campaña, organizada por la Diputación de Valladolid y Fecosva, se ha desarrollado del 1 al 21 de diciembre y ha contado con la participación de 50 establecimientos de 23 municipios de la provincia, entre ellos comercios adheridos a la marca de calidad 'Alimentos de Valladolid'. En total, se han sorteado 100 lotes de Navidad, valorados en 100 euros cada uno, entre los clientes que realizaron compras en los establecimientos participantes.

VOLUMEN DE COMPRA SUPERIOR A 300.000 EUROS

Esta campaña ha generado un volumen de compra superior a los 300.000 euros. Cada comercio dispuso de 200 papeletas, que se entregaban a los clientes por compras superiores a 20 euros. Dos de esas papeletas contenían premio directo. El resto incluía un código alfanumérico que permitía participar, a través de la web www.tucomerciovecino.com, en el sorteo de una cesta especial valorada en 1.500 euros, celebrado de forma digital el 22 de diciembre a las 12.00 horas.

Además, durante el Mercado de Navidad celebrado en el espacio La Granja, del 12 al 14 de diciembre, se repartieron papeletas adicionales para participar en el sorteo. La ganadora fue seleccionada entre un total de 5.755 papeletas registradas.

La cesta premiada incluye una variada selección de productos de todas las figuras incluidas dentro de la marca Alimentos de Valladolid, como dulces, vinos, quesos, embutidos, aceite, miel, frutos secos, verduras y hortalizas, entre otros.

En el acto también estuvo presente Marcos Magdaleno, como representante de Charcutería Félix, de Medina de Rioseco, establecimiento que entregó la papeleta premiada.

Con esta entrega se da por concluida la campaña, que ha celebrado su decimotercera edición y se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Diputación de Valladolid y FECOSVA para el apoyo al comercio de proximidad. Una iniciativa orientada a impulsar las ventas, fomentar el consumo local, promocionar los productos de Alimentos de Valladolid, mantener el empleo y respaldar a los establecimientos comerciales de la provincia.