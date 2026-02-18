La Diputación de Valladolid moviliza más de 5,2 millones para créditos municipales, carreteras y obras urgentes - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid movilizará más de 5,2 millones de euros para créditos municipales, carreteras, obras urgentes y abastecimiento de agua en la provincia.

La Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios, presidida por Myriam Martín, ha dictaminado la propuesta de las nuevas líneas de crédito de la Caja Municipal para el ejercicio 2026 que serán aprobadas en el próximo Pleno de la institución provincial.

En concreto, se destinarán 3.033.610,33 euros a las siete líneas de crédito abiertas en la Caja de Crédito Municipal para financiar los préstamos que facilitarán a los ayuntamientos, y en su caso a las mancomunidades, cumplir con sus aportaciones en diferentes inversiones.

El objeto de estas líneas de crédito es poder atender el mayor número posible de solicitudes y por ello los ingresos imprevistos por las diferencias entre concesión, consolidación e intereses de consolidación o de demora se sumarán a cualquiera de las líneas aprobadas, aunque con ello se supere el importe máximo aprobado.

LÍNEAS DE AYUDAS

Los ayuntamientos podrán solicitar préstamos de la Diputación en alguna de las siete líneas de crédito que se aprueban para este año. Como novedad, la línea 1 se desdobla al contar con una partida más.

La primera de ellas, con un importe máximo de 700.000 euros, es la que ofrece préstamos a los ayuntamientos para financiar sus aportaciones a las obras incluidas en el Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 y la reutilización de las bajas de adjudicación que se produzcan en las obras incluidas en los Planes Provinciales 2026-2027.

Los anticipos pueden cubrir hasta el 100 por ciento de la aportación de la entidad local al Plan, con un gasto financiero del 0,1 por ciento, y se devolverán en el plazo de 13 años con carencia en el primer año.

Y en la segunda línea, los ayuntamientos podrán solicitar préstamos de la Diputación de Valladolid con cargo a la línea de crédito destinada a financiar las inversiones incluidas en el Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 para cubrir las cantidades asumidas por exceso de proyecto respecto a los importes aprobados en los planes.

Esta línea cuenta con una dotación de 530.000 euros, con un gasto financiero del 0,1 por ciento, un plazo de amortización de 13 años y uno de carencia. La cuantía máxima de cada anticipo será de 350.000 euros y en ningún caso podrá superar el 80 por ciento del valor total de la inversión.

Una tercera línea de crédito ayudará a los ayuntamientos a financiar las inversiones que realicen fuera de los Planes Provinciales 2026-2027, así como las que realicen las mancomunidades.

A esta finalidad la Caja de Crédito destina un total de 500.000 millones de euros con un gasto financiero del 0,1 por ciento y 13 años de amortización, con 1 de carencia.

La cantidad máxima de cada anticipo que se conceda es de 350.000 euros y nunca financiarán más del 80 por ciento del valor de la inversión.

RECURSOS FINANCIEROS

Con el objetivo de facilitar a los municipios y a las mancomunidades el acceso a recursos financieros para hacer frente a adquisiciones de bienes inmuebles, se pone en marcha una tercera línea dotada con 100.000 euros con un máximo del 80 por ciento del valor del inmueble.

El coste financiero es del 0,1 por ciento y el plazo de amortización de 13 años con el primero de carencia. Por un lado, para facilitar a los municipios y mancomunidades el acceso a recursos financieros para hacer frente a la adquisición de camiones nuevos de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos u otros vehículos nuevos destinados a la limpieza viaria, a la realización de obras y mantenimiento de infraestructuras (por ejemplo: barredoras, retroexcavadoras, dumpers y análogos), la Diputación pone en marcha una línea dotada con 100.000 euros.

El importe máximo de los anticipos que se concedan por entidad local para la adquisición de camiones nuevos de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos con un máximo del 80 por 100 del valor de adquisición para cada vehículo y, en caso de, una entidad local para la adquisición de otros vehículos nuevos será de 75.000 (con un máximo del 80 por 100 del valor de adquisición para cada vehículo).

Por otro lado, la institución provincial dota con 1.003.610.33 euros a una línea para atender las necesidades transitorias de tesorería de los ayuntamientos que deben afrontar la ejecución subsidiaria de sus resoluciones. En este caso, el importe máximo será 200.000 euros.

Este es la única línea en que el préstamo tiene un gasto financiero de cero, y el plazo de amortización es de un año máximo y la última línea de crédito está destinada a financiar la parte de la inversión no cubierta por las subvenciones concedidas a cargo de Fondos Europeos de la Unión Europa dotada con 100.000 euros con un gasto financiero del 0,1 por ciento y 13 años de amortización, con 1 de carencia. Sólo se concederán anticipos si aún no se han adjudicado las obras, los servicios o suministros para los que se solicita financiación.

PLAN DE CARRETERAS 2026

La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha informado favorablemente de las nuevas inversiones del Plan de Carreteras 2026 con nuevas actuaciones que se realizarán sobre los tramos más deteriorados de la Red de Carreteras de la Diputación que tiene 1.436 kilómetros, en su mayoría en muy buen estado y contarán con un importe total que asciende a 1.250.000 euros.

El Plan Provincial de Carreteras prevé la mejora en aquellos tramos más deteriorados de la red, principalmente en cuanto a su firme se refiere, donde se realizarán obras de bacheo y reparaciones puntuales en las zonas que están en peor estado para conseguir una mejora sustancial de la seguridad vial, funcionalidad y modernización de las carreteras sobre todo en lo que se refiere al firme.

Las actuaciones incluyen también reperfilados de cunetas y arcenes, señalización horizontal y reposición, actualización de la señalización vertical y mejora del trazado con la eliminación de curvas peligrosas.

En concreto se van a desarrollar dos actuaciones: en la VP-6003 (acceso da Castromembibre) con una inversión de 257.600 euros euros para el ensache de la vía y mejora del refuerzo; y en la VP-8904 (Medina del Campo a Bobadilla por Velascálvaro) con una inversión de 992.400 euros dirigidos al acondicionamiento de trazado.

Este Plan de Carreteras 2026 que se complementa con otras actuaciones en conservación y mejora, señalización horizontal, estrategia viaria y seguridad viaria hasta alcanzar la cantidad de 8.083.000 euros, la cantidad destinada a las Carreteras provinciales para este 2026.

SUBVENCIONES DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

Por otro lado, la institución provincial aprueba la convocatoria de subvenciones urgentes por importe de 825.000 euros para la financiación de obras y equipamientos urgentes.

El objetivo de estas subvenciones es ayudar a las entidades locales de la provincia a sufragar las obras urgentes, o que respondan a necesidades imprevistas del ayuntamiento que se le puedan presentar durante el ejercicio o sean excesos de obras incluidas en Planes Provinciales.

Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de la presente convocatoria los municipios de la provincia de Valladolid con población no superior a 20.000 habitantes, así como las entidades locales menores y las mancomunidades de municipios legalmente constituidas.

Las ayudas no podrán superar el 65 por ciento del coste de la inversión realizada ni, en todo caso, la cantidad de 6.000 euros, exigiéndose, por lo tanto, a las entidades locales beneficiarias, la cuantía restante del importe total de las inversiones realizadas.