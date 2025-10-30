Las diputaciones recibirán 620.000 euros para la redacción de planes de actuación de ámbito local de incendios

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 620.000 euros para financiar la redacción de los planes de actuación de ámbito local frente a incendios forestales en los municipios con mayor riesgo de interfaz urbano-forestal de la Comunidad.

Las diputaciones provinciales elaborarán estos planes y desarrollarán acciones de sensibilización ciudadana, con el objetivo de fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Esta iniciativa se enmarca en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga a la Comunidad en materia de protección civil, que incluyen la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios.

Asimismo, la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece entre los fines propios y específicos de la provincia garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal.

Además, esta norma atribuye a las diputaciones provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad de gestión o recursos.

OBLIGACIÓN MUNICIPAL

Por otra parte, el Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) determina la obligación de que los municipios elaboren e implanten su propio Plan de Actuación de Ámbito Local. Sin embargo, muchos de ellos carecen de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para cumplir con esta obligación.

Por ello, y en aplicación de los principios de coordinación y colaboración institucional, la Junta de Castilla y León impulsa esta ayuda destinada a que la Diputaciones Provinciales asuman la elaboración de dichos planes, reforzando así la capacidad operativa de los municipios afectados.

Además, la Diputación llevará a cabo acciones informativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, y promover conductas responsables que contribuyan a reducir los riesgos y consecuencias de estas emergencias.

En concreto, la Diputación de Ávila recibirá 80.600 euros, la de Burgos 86.800, la de León 105.400 euros, la de Palencia 31.000, Salamanca 148.800 euros, la Diputación de Segovia 43.400 euros, la de Soria 43.400 euros, la Diputación de Valladolid 18.600 euros y la de Zamora 62.000.