Diversas plataformas convocan este martes una concentración en Valladolid para denunciar la esclavitud sexual

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Fuente Dorada de Valladolid será el escenario este martes día 23 de septiembre, a las 20.00 horas, de una concentración promovida por Malva y distintas plataformas para denunciar la esclavitud sexual.

Entre los colectivos que figuran en la convocatoria se encuentran el Foro Feminista de Castilla y León y la Plataforma Abolicionista de Valladolid, que respaldan una concentración organizada con motivo del Día Internacional contra la Trata que se conmemora el 23 de septiembre a nivel internacional.

En todas las capitales de provincia del territorio hay convocadas manifestaciones o concentraciones para denunciar la esclavitud sexual, promovidas a nivel estatal por la Plataforma Abolicionista de la Prostitución, coordinada a su vez con todas las plataformas abolicionistas del mundo.

En un comunicado remitido a los medios, las plataformas han expresado su deseo de que esta concentración sirva este año para impulsar la ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional (Loasp) que "tanto ha peleado el movimiento feminista, imparable en su denuncia de la prostitución permitida por todos los gobiernos gracias a su inacción y que mantiene a tantos cientos de miles de mujeres sometidas en el mundo".

"Levantamos nuestra voz por todas esas mujeres silenciadas, humilladas, esclavizadas y prostituidas por un sistema que les niega los derechos humanos", han remarcado los colectivos convocantes en el comunicado.