Donaciano Dujo advierte de que la cuerda "está tensa" con la Unión Europea y avisa de más movilizaciones

De Izda A Dcha, Donaciano Dujo, La Presidenta De Asaja Soria Ana Pastor Y El Presidente De La Diputación De Soria Benito Serrano - EUROPA PRESS

SORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha advertido este lunes de que la cuerda con la Unión Europea "está tensa y se va a romper si no cambia" y ha avisado de más "movilizaciones pronto" como la de la pasada semana en Bruselas. "La Unión Europea lleva a este camino peligroso", ha lamentado.

Así lo ha asegurado Dujo en la Asamblea Anual de Asaja Soria que ha entregado los premios Tizón y Espiga. El primero, un premio castigo, ha sido para la Comisión Europea "por relegar a todos los agricultores en los acuerdos con terceros países".

Por su parte, el premio Espiga 2025 ha sido para COPA-COGECA por la labor que realiza en Europa en su labor de representación de los agricultores y ganaderos de todo el continente. En principio estaba previsto que recogiera el premio el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que finalmente no ha podido asistir.

Tras recoger el galardón, Dujo ha centrado su intervención en la rentabilidad de las explotaciones, en la incertidumbre en el sector ganadero por las enfermedades y en el agradecimiento a los técnicos de Asaja Soria por su labor diaria.

Dujo se ha hecho eco de la "inquietud" del sector por la reducción del presupuesto previsto para la PAC en 2028 y ha vuelto a recordar que el segundo pilar es "clave" y se daría potestad a los gobiernos, "que son los que deciden para qué se utilizaría". "La propuesta de la Comisión ha sido rechazada por el Parlamento, y por tanto la lucha continúa, y prueba de ello es el Tizonazo", ha evidenciado.

Donaniano Dujo ha aludido también al propio sector para solicitar sentido común en factores como las tierras, las rentas y la maquinaria. "Asaja no se queda quieta. A la manifestación de Bruselas del pasado jueves se pueden sumar más movilizaciones pronto. Saldremos a las calles buscando unidad de acción, pero siempre con una máxima que es que seremos y haremos lo que quieran los socios, no lo que nos diga nadie desde fuera", ha advertido.

En cuanto a los acuerdos con Mercosur o con terceros países, de defendido que deben ser, "siempre y cuando lo que venga a Europa cumpla con las mismas exigencias que se imponen a los agricultores europeos". "Así Europa no produce, se importa de fuera y los ciudadanos consumen productos de menor calidad y más caros", ha señalado.

Por otro lado, Dujo ha trasladado la incertidumbre del panorama sanitario en la ganadería. "No salimos de una enfermedad y entramos en otra. La presencia de la peste porcina africana es una amenaza para la región, la tercera en cabezas de ganado en nuestro país por detrás de Cataluña y Aragón", ha analizado.

En este aspecto, ha aclarado que el sector porcino no tiene la enfermedad, y sí los jabalíes salvajes, si bien ha reconocido que preocupa que lo pueda contagiar al sector porcino. El presidente autonómico de Asaja ha recalcado que el consumidor "tiene todas las garantías sanitarias en el consumo de los productos agroalimentarios de la región, España y la Unión Europea".

"La fauna silvestre nos está perjudicando por su superpoblación. Primero provocan accidentes, luego daños sanitarios y daños agrícolas", ha analizado Dujo, que ha instado a las administraciones a "dejar a los cazadores abatir el máximo número de piezas posibles de fauna silvestre".