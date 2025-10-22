Dos afectados por inhalación de gas en una vivienda de Velilla del Río Carrión

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN (PALENCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Un varón de 75 años y una mujer de 71 han resultado afectados por inhalación de gas esta noche en un suceso ocurrido en una vivienda de la localidad palentina de Velilla del Río Carrión, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 21.02 horas del martes, 21 de octubre, cuando el 112 tuvo conocimiento de que personal de Atención Primaria del centro de salud de Guardo atendía a dos personas en una vivienda de la calle Oteruelo de Velilla del Río Carrión y había detectado la presencia de monóxido de carbono. Según precisaron los alertantes, ambas personas se encontraban conscientes y mareadas en el domicilio y añadieron que ya habían enviado al lugar una Unidad Enfermerizada de Emergencias.

El 1-1-2 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a un varón de 75 años y una mujer de 71 años, a quienes se trasladó más tarde en una ambulancia de soporte vital básico de EMergencias Sanitarias al hospital de Palencia. Se barajó la posibilidad de que el origen del gas fuese una caldera de carbón.