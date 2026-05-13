Dos Detenidos por pegar a un hombre, al que tuvieron que extirpar el bazo, en una pelea por perros en Valladolid

Policía nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hermanos por agredir a un hombre, al que tuvieron que extirpar el bazo presuntamente como consecuencia de las lesiones sufridas, en una pelea surgida en torno a unos perros que tuvo lugar en una canchas de baloncesto ubicadas junto al antiguo Mercado Central de Valladolid.

El altercado tuvo lugar el pasado 1 de mayo sobre las 21.00 horas, una dotación policial acudió al lugar tras recibir varios avisos sobre una riña entre varios individuos. A su llegada, los agentes identificaron a tres varones alterados, uno de los cuales presentaba la camiseta rota y diversas marcas superficiales en el abdomen y la espalda.

Entonces, según relataron los implicados a los agentes, las partes ya habían mantenido discusiones previas motivadas por los perros de ambos. Tras ser identificados -dos hermanos por un lado y el hombre agredido por otro-, manifestaron su intención de interponer denuncias en dependencias policiales y se desplazaron por sus propios medios para recibir valoración médica.

No obstante, el pasado 7 de mayo, la mujer de la víctima acudió a dependencias policiales para ampliar la denuncia inicial. En su declaración explicó que su marido permaneció ingresado tres días en el Hospital Clínico Universitario por un traumatismo torácico cerrado, fracturas costales bilaterales, neumotórax y enfisema subcutáneo.

Tras recibir el alta, el hombre tuvo que ser ingresado de nuevo al día siguiente debido a un empeoramiento de su estado. En esta segunda ocasión, los facultativos le intervinieron quirúrgicamente para extirparle el bazo y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para vigilar su evolución.

Ante la gravedad de las lesiones, los investigadores de la Policía Nacional han procedido a la detención de los dos hermanos el pasado 11 de mayo. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su libertad con una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima.