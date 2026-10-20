Dos detenidos por robo con fuerza sorprendidos in fraganti en una vivienda en Moscas del Páramo (León)

Efectos intervenidos por la Guardia Civil tras sorprender in fraganti a dos varones en el interior de una vivienda de Moscas del Páramo (León), detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de 37 y 53 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada, tras ser sorprendidos en el interior de una vivienda de la localidad leonesa de Moscas del Páramo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, 18 de octubre, cuando dos patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio tras activarse el sistema de alarma. Una vez en el lugar los agentes sorprendieron a los dos individuos dentro del domicilio, al que presuntamente habían accedido tras forzar una ventana y una puerta.

Durante la intervención se comprobó que los detenidos llevaban diversos efectos presuntamente sustraídos del inmueble, lo que permitió actuar de inmediato ante el robo en curso, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, ambos se desplazaban en patinetes eléctricos y portaban distintas herramientas y útiles que podrían haberse empleado para acceder a la misma, entre ellos una pata de cabra, destornilladores y linternas.

La rápida y coordinada actuación de las patrullas de servicio de La Bañeza y Santa María del Páramo permitió intervenir en el lugar de los hechos y detener a los dos presuntos autores de los hechos.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y ha recomendado comunicar cualquier actividad sospechosa que pudiera estar relacionada con la seguridad ciudadana a través del teléfono 062, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los detenidos, con las diligencias instruidas y los efectos recuperados, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de Guardia.