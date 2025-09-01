Un muerto y un herido tras chocar un camión y una furgoneta en la N-VI en Villacastín

VILLACASTÍN (SEGOVIA), 1 (EUROPA PRESS)

Un varón ha fallecido y otro ha resultado herido en el accidente con atrapados registrado a primeras horas de la mañana de este lunes, 1 de septiembre, tras chocar un camión y una furgoneta en la carretera N-VI a la altura del término segoviano de Villacastín.

Según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, el accidente ha tenido lugar a las 08.47 horas en el kilómetro 88 de la carretera N-VI donde han chocado un camión y una furgoneta.

Los alertantes solicitaron asistencia para dos personas heridas en la furgoneta, una de ellas inconsciente y atrapada en el interior del vehículo. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud de Villacastín y una UVI móvil.