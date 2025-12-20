Dos heridos en sendos atropellos registrados en las últimas horas en Burgos

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 59 y 76 años han resultado heridos en sendos atropellos que se han registrado en las últimas horas en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primer atropello tuvo lugar en torno a las 21.10 horas del viernes, en la Carretera de Poza, 4, y ha estado involucrado un varón de 76 años lesionado en los pies tras ser atropellado por un turismo.

La sala de operaciones del 112 avisó del suceso a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico en la que posteriormente se trasladó al herido al hospital de Burgos.

El segundo atropello se ha registrado sobre las 05.47 horas en la Avenida de Castilla y León, en la rotonda de la comandancia de la Guardia Civil.

En este caso, el Centro de Emergencias ha recibido un aviso que alertaba del atropello a un varón de 59 años, herido tras ser arrollado por un turismo.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso del atropello a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que posteriormente se ha trasladado al herido al hospital de Burgos.