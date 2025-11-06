Dos heridos tras el vuelco de un turismo en la A-67, a la altura de Amusco (Palencia)

AMUSCO (PALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Un varón y una mujer de 27 años han resultado heridos tras volcar un turismo cuando circulaba por la autovía A-67 a su paso por Amusco (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.29 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban sobre el vuelco de un turismo en el kilómetro 28 de la A-67, sentido Santander, en el término municipal de Amusco (Palencia).

Se indicaba que un turismo había volcado y que había dos heridos, uno de ellos atrapado, por lo que era necesaria la intervención de bomberos para extraerle del mismo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil, a los Bomberos de Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, los servicios de emergencia han excarcelado a la víctima, una mujer de 27 años que ha sido trasladada en UME al Complejo Asistencia Universitario de Palencia. Además, la ambulancia soporte vital básico ha evacuado al segundo herido, un varón de 27 años, al mismo centro hospitalario.