Dos heridos tras el vuelco de un vehículo en la N-502 en Mombeltrán (Ávila)

ÁVILA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 79 y un varón de 81 años han resultado heridos en el vuelco de un turismo a la altura del km 65 en la N-502 en una finca de Mombeltrán (Ávila), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.03 horas de este lunes, 25 de agosto, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba sobre un vehículo que se encontraba volcado en el mencionado lugar y en el que había dos personas en su interior que estaban atrapadas, por lo que era necesaria la intervención de bomberos para extraerlas.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y dos ambulancias soporte vital básico (SVB).

En el lugar han actuado los servicios de emergencia para excarcelar a las víctimas, una mujer de 79 y un varón de 81 años que se encontraban conscientes y que han sido trasladados al Hospital de Talavera de la Reina en las ambulancias.