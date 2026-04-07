Dos jóvenes de 20 y 21 años intoxicados por el humo en un incendio en una vivienda de Ávila

ÁVILA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 20 y 21 años han resultado intoxicados por inhalación de humo este martes como consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de la capital abulense y han precisado traslado a un centro sanitario, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 16.52 horas, cuando la Policía Local de Ávila ha alertado al centro de emergencias de un fuego en un inmueble situado en el número 16 de la calle Paz. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de los Bomberos de Ávila, que han intervenido en la extinción de las llamas.

Asimismo, se ha dado aviso al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria para atender a las dos mujeres afectadas. Finalmene, una ambulancia soporte vital básico ha evacuado a ambos al Complejo Asistencial de Ávila.