Dos performances concebidas por Yoko Ono en los años 60 se mostrarán este viernes en el Musac (León)

LEÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Como actividad previa a la inauguración de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), que tendrá lugar el sábado día 8 de noviembre, este viernes a las 19.00 horas el espacio museístico acogerá dos performances de la artista: 'Pieza cielo para Jesucristo' [Sky Piece to Jesus Christ] (1965) y 'Pieza corte' [Cut Piece] (1964).

La 'Pieza cielo para Jesucristo' se realizó por primera vez el 25 de septiembre de 1965 por la Fluxorchestra en el Carnegie Hall de Nueva York, organizada por Geroge Maciunas y dirigida por La Monte Young. Durante la performance, los músicos de una orquesta de cámara son envueltos con gasa hasta que quedan inmovilizados.

La alusión a Jesucristo es, en cierto modo, una referencia al compositor John Cage, a quien llamaban 'JC' o, a sus espaldas, 'Jesucristo' y en la performance en el Musac, en la que se interpretará la Sinfonía número 47 de Joseph Haydn, colabora la Orquesta Juventudes Musicales-Universidad de León (Orquesta JJMM-ULE).

Yoko Ono es considerada una figura "clave" en la historia de la performance y 'Pieza corte' es una de sus creaciones más reconocidas en esta disciplina, que será realizada en el Musac por primera vez en España.

En esta ocasión será interpretada por la artista Xie Rong, quien ya ha realizado la obra en el Museum der bildenden Künste Leipzig o en Kunsthaus Zurich. Durante la performance, la artista sube al escenario con unas tijeras e invita al público a cortar su vestido, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Esta obra fue concebida para ser interpretada tanto por hombres como por mujeres. En una entrevista, Yoko Ono afirmó: "En lugar de dar al público lo que el artista decide dar, el artista da lo que el público decide tomar. Es decir, tomas y cortas lo que quieras: ese era para mí el propósito".

El Musac dedica a partir del día 8 de noviembre una amplia exposición a Yoko Ono (Tokio, 1933), figura "esencial" en la historia del arte contemporáneo, pionera del arte conceptual, la performance y el cine experimental; música y activista por la paz.

'YOKO ONO. INSOUND AND INSTRUCTURE'

'Yoko Ono. Insound and Instructure' reúne más de 80 piezas que permiten recorrer más de seis décadas de trayectoria de la artista, desde sus célebres obras de principios los años sesenta hasta proyectos recientes que subrayan la vigencia de su pensamiento.

El título de la muestra tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964 en Yamaichi Hall de Kyoto. Ambos términos remiten a la forma en que Yoko Ono integra sonido e instrucción en su práctica artística.