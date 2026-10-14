Dos traficantes aceptan 3 años de cárcel en Salamanca tras reconocer que vendían cocaína, MDMA, hachís y marihuana

SALAMANCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a tres años de prisión y a una multa de 2.007,81 euros a dos hombres por un delito contra la salud pública en su modalidad de venta de sustancias que causan grave daño a la salud, en concreto cocaína, MDMA, hachís y marihuana si bien han sido absueltos de otro delito de tenencia ilícita de armas después de que el Ministerio Fiscal retirara esta acusación al constatarse el funcionamiento incorrecto de la defensa eléctrica intervenida.

Según los hechos probados, los acusados suministraban desde mayo de 2025 drogas al menudeo (cocaína, MDMA, hachís y marihuana) desde un piso en Salamanca, vivienda habitual de uno de ellos y temporal del otro, según el fallo recogido por Europa Press.

Las vigilancias policiales detectaron una constante afluencia de compradores que permanecían pocos minutos en el inmueble. En el registro practicado el 3 de septiembre de 2025, los agentes hallaron diversas cantidades de cannabis en resina y cogollos, cocaína en dos envoltorios, MDMA, sustancias de corte, una báscula de precisión, recortes de plástico y una defensa eléctrica tipo táser.

Las partes llegaron a una sentencia de conformidad antes del juicio, aceptando los acusados la calificación del Ministerio Fiscal, que incorporó que ambos eran consumidores de drogas tóxicas en el momento de los hechos. La sentencia, firme al no anunciarse recurso, ordena además el comiso y destrucción de las sustancias y objetos intervenidos.

La posible suspensión de la pena de prisión se resolverá en fase de ejecutoria, después de que el Ministerio Fiscal informara favorablemente a dicha suspensión, condicionada a que los condenados sigan un tratamiento de desintoxicación.