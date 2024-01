Dueñas sobre la granja de Quintanilla: "Me preguntan que compruebe una vivienda y en el trastero hay otra cosa distinta"

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha reconocido que puede haber alguna irregularidad en el caso de la granja porcina de la localidad burgalesa de Quintanilla del Coco donde la ONG Observatorio de Bienestar Animal ha denunciado un muladar ilegal en las inmediaciones.

"Estamos hablando como si a mí me preguntan que compruebe cómo está una vivienda y luego resulta que en el trastero hay otra cosa distinta a la vivienda", ha explicado el consejero que ha insistido en que tanto el informe de los servicios veterinarios oficiales de la Junta como el de Seprona decían que en las inspecciones realizadas "la situación de la granja era correcta".

Dicho esto, ha reconocido que "posteriormente" a petición del Juzgado de Lerma y de la Fiscalía se hizo llegar a su departamento "algún vídeo" para que lo analizaran. "En uno de los vídeos es cuando hemos detectado que a 800 metros de la granja había un muladar", ha explicado Dueñas que ha reiterado que la Consejería había comprobado la explotación inicialmente y ha aclarado que fue después cuando se conoció un vídeo "que da a entender que a 800 metros de la granja puede haber una irregularidad".

Gerardo Dueñas ha recordado que este caso se ha judicializado y está en situación de secreto de sumario por lo que ha preferido no opinar y ha garantizado que la Junta intervendrá y sancionará "si procede" cualquier irregularidad que pueda tener esa explotación "una vez que el Juzgado termine sus trabajos".

Preguntado sobre si la Consejería de Agricultura se personaría en este caso, ha explicado que, más allá de personarse, lo que haría sería sancionar directamente dentro de sus obligaciones de control desde la Unidad Veterinaria. "Yo creo que no hace falta personarnos en este caso (...) No sé si será necesario o no, pero lo que sí haremos será actuar contra la granja si tiene cualquier tipo de incumplimiento", ha precisado.

Dueñas ha descartado comparecer a petición propia en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre lo ocurrido en esta granja y se ha remitido a las sucesivas respuestas que ha dado en las sesiones de control al Ejecutivo en los últimos plenos para añadir: "En función de lo que vayan marcando los acontecimientos iremos actuando".

El consejero ya reconoció en el último pleno, el del martes 19 de diciembre, que los veterinarios investigaban "ciertas irregularidades" que se habrían detectado en un depósito de cadáveres de animales ubicado a unos "800 metros" de la granja de Quintanilla del Coco en Burgos.

Finalmente, ha hecho un llamamiento para intentar quitar hierro a este tipo de cosas ya que, según ha advertido, lo que hacen al final "es perjudicar un poco a todo el mundo".