Dujo (Asaja) valora la decisión del Congreso sobre el lobo pero recrimina a los diputados de CyL que votaron en contra

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja de Castilla y León ha valorado la decisión de Congreso de los Diputados de eliminar la prohibición de la caza del lobo al norte del río Duero y el presidente regional de esta OPA, Donaciano Dujo, ha criticado a los diputados de la Comunidad que se han opuesto a esta decisión ya "se votaba a favor de los ganaderos, o del lobo, no había medias tintas".

Este cambio permitirá regresar a la situación anterior a septiembre de 2021, es decir, la comunidad autónoma recupera la capacidad de gestionar la especie al norte del Duero, por lo que Asaja pide a la Junta que "de manera inmediata se empiece a trabajar en el nuevo marco, escuchando las demandas del sector a través de las organizaciones profesionales agrarias".

No obstante, Dujo ha reconocido que "la satisfacción no puede ser completa", porque al sur del Duero el lobo se queda como está, protegido, por lo que ha asegurado que no Asaja "no cesará" en reivindicar "hasta que en todo el territorio la especie pueda ser gestionada por la Comunidad Autónoma".

"En Asaja no pedimos la extinción de ninguna especie, pero por supuesto no podemos permitir que sea la ganadería la extinguida", ha señalado Donaciano Dujo, quien ha recordado el "clamor del campo" en contra del discurso "irreal y ajeno" a la realidad defendido por el Ministerio de Transición Ecológica y la anterior ministra, Teresa Ribera.