EA acusa a la Junta de utilizar la "excusa" de las plagas para favorecer la explotación de madera en montes incendiados

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Castilla y León ha acusado a la Junta de utilizar la "excusa" de las plagas para favorecer la explotación de madera quemada en las zonas afectadas por los incendios forestales de este año.

Por esta razón, ha presentado un recurso de reposición contra la Orden MAV/1018/2025, de 15 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que autoriza la extracción de madera quemada en las zonas afecatadas por el fuego.

La organización ecologista considera que esta medida no responde a criterios científicos ni ecológicos, y critica que su verdadera finalidad es facilitar la explotación económica de la madera, más que prevenir plagas forestales.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha asegurado que detrás del discurso de prevención de plagas se esconde una "operación de aprovechamiento forestal que agrava los daños del incendio y compromete la recuperación natural del bosque".

Ecologistas en Acción también ha señalado que la corta y extracción masiva de árboles tras un incendio supone una perturbación añadida que agrava los impactos ecológicos, lo que compromete la regeneración natural del bosque, aumentando la erosión del suelo y destruyendo hábitats clave para la biodiversidad.

ENFOQUE CONTRARIO A LA NORMATIVA EUROPEA

El recurso presentado subraya que la orden recurrida ignora las recomendaciones de la Estrategia del Suelo, la Estrategia Forestal y la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, que promueven la restauración ecológica de los ecosistemas y la protección del suelo frente a la erosión.

Para la organización la Administración autonómica debería promover medidas de mitigación post-incendio que protejan el suelo y favorezcan la regeneración natural, en lugar de apostar por la tala y el arrastre de madera quemada.