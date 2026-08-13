Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Valladolid que restrinja "ya" el tráfico ante la "alerta" por ozono

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha reclamado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que restrinja "ya" el tráfico en el centro de la ciudad ya que, a falta de confirmación oficial de los datos, apuntan que ayer miércoles fue el tercer día consecutivo de superación del umbral "legal" de contaminación por ozono, lo que supone la activación de la situación 2, de aviso, según el Plan de Alerta ante situaciones de contaminación atmosférica.

En un comunicado recogido por Europa Press, la entidad ecologista ha apuntado que la contaminación por ozono en la ciudad acumula desde el pasado lunes 10 de agosto tres días consecutivos de superación del valor "objetivo para la protección de la salud", establecido por la normativa vigente en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire.

Ecologistas ha añadido que "se trata del quinto episodio de este contaminante, que aseguran que "acumula ya una media de 25 días por encima del límite legal", lo que constituiría "la peor situación de largo de las últimas dos décadas, desde el año 2005".

Las concentraciones más elevadas las sitúa Ecologistas en las estaciones de medición del Paseo del Cauce, al norte, y la Carretera de Madrid, al sur.

La organización ha considerado que la nota informativa publicada este miércoles por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento "prevé la prolongación de esta situación hasta al menos este fin de semana, en base al modelo de predicción municipal".

Sin embargo, reprochan que el Ayuntamiento de Valladolid no ha activado todavía la Situación 2 de su Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

Aunque cabe apuntar que cuando se publicó dicho comunicado sólo se podían conocer las medias octohorarias de las jornadas del lunes y el martes, por lo que todavía se desconocía oficialmente si se habían superado los valores de 120 ug/m3 en tres jornadas seguidas.

Ecologistas en Acción ha pedido al alcalde de Valladolid, que se encuentra en situación de Decreto de Sustitución en periodo vacacional, que "esté a la altura de la emergencia sanitaria y ponga ya en marcha todas las medidas de restricción del tráfico contempladas de la Situación 2 del Plan de Alerta", incluida la restricción total del tráfico dentro de la zona de bajas emisiones, e incluso que se plantee "extenderla hasta la ronda interior de Valladolid".

En opinión de la organización ambiental, "ceñir la actuación municipal como en los dos últimos episodios de contaminación a la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora, en unas calles del casco histórico ya limitadas a la misma de forma ordinaria, abandonaría a su suerte a las miles de personas afectadas por la contaminación del aire en nuestra ciudad".

Al mismo tiempo, dada la profusión de episodios de contaminación por ozono y la escasa eficacia de las medidas adoptadas en los cuatro episodios anteriores de este verano, Ecologistas en Acción ha pedido al Alcalde que ponga en marcha la revisión de las medidas del Plan de Alerta, al tiempo que le ha solicitado una reunión "que aún no ha recibido respuesta municipal".

ZONA DE BAJAS EMISIONES

En concreto, la organización ambiental considera necesaria la extensión del ámbito de la Zona de Bajas Emisiones hasta la ronda interior de Valladolid, "para filtrar todo el tráfico metropolitano de entrada a la ciudad y extender sus beneficios ambientales y sanitarios a los barrios", en un modelo que afirman que siguen ya ciudades Barcelona, Madrid o Pontevedra, "con zonas de bajas emisiones que abarcan la mayor parte de dichas urbes, para reducir su tráfico interno".

Esta medida "debería acompañarse del refuerzo del transporte público eléctrico, en especial mediante la creación de un verdadero transporte metropolitano que podría procurar Auvasa, con la adecuada financiación por parte de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España".

Han recordado que el ozono troposférico, "también conocido como ozono 'malo' por contraposición al de la estratosfera", es "un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias".

Advierten de que "por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares".

En episodios de contaminación por ozono situaciones como el que se da esta semana con la ola de calor, "las personas más vulnerables deben evitar exponerse a este contaminante en el exterior de sus viviendas, evitando esfuerzos desacostumbrados al aire libre".

Asimismo, han recalcado que el ozono, "además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando el arbolado urbano, los parques y los bosques, y reduciendo la productividad de los cultivos".