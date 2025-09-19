Los edificios municipales de León contarán con 17,5 millones en los próximos 4 años para mantenimiento y reposición

Imagen de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León ha aprobado la licitación del contrato del servicio de mantenimiento integral e inversiones urgentes de reposición en edificios municipales valorado en 17,5 millones de euros para los próximos cuatro años, un presupuesto que podrá ampliarse hasta los 21,2 millones de euros si fuera necesario.

El contrato sale a licitación fraccionado en cinco lotes, en función de la tipología de los edificios. Así, se distingue entre colegios públicos municipales (hasta 1.786,308,5 euros); instalaciones deportivas (hasta 6.234.617 euros); edificios administrativos, de seguridad y emergencias (hasta 4.340.124,8 euros); edificios singulares (hasta 5.278.000,6 euros) y otros edificios (3.595.616,6 euros).

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de esta iniciativa cuyo objetivo es mantener las instalaciones permanentemente operativas, responsabilizándose la empresa adjudicataria de mantenerlas "en perfecto estado de conservación y funcionamiento" y cumplir así todas las exigencias legales establecidas.

Igualmente, debe asegurarse la "plena funcionalidad" de los equipos e instalaciones y sus elementos constructivos que forman parte de los edificios y locales durante la vida útil, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El contrato alcanzará instalaciones de climatización, calefacción, aire acondicionado y ventilación en todas sus modalidades y tipos; electricidad, gas, agua, saneamiento, sistemas de control y gestión de instalaciones; aire comprimido, ascensores, montacargas, elevadores y salva escaleras; pararrayos, puertas y ventanas motorizadas; paneles móviles, plataformas elevadoras de carga y mesas de muelle; protección contra incendios, equipos portátiles de extinción, instalación fija de extinción, instalación de detección y alarma y similares.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Del mismo modo, se incluyen los sistemas de detección y extracción de CO2 y, puntualmente, actuaciones complementarias en elementos de la edificación: escaleras, barandillas, puertas, ventanas, rejas, cerramientos, estructura, cubiertas, azoteas, terrazas, fachadas, suelos, techos, paredes, canalones, bajantes, cerrajería, carpintería, bisagras y techos y suelos técnicos.

También de manera puntual se realizarán actuaciones en la parcela donde se encuentran los inmuebles en cuanto a instalaciones existentes en ella y el cerramiento de la parcela; en los sistemas de protección anticaídas o líneas de vidas; en fosas sépticas, pozos negros y arquetas decantadoras de hidrocarburo, así como en sistemas de depuración.

El mantenimiento también incluye la gestión de combustibles fósiles: depósitos de almacenamiento, canalizaciones, acometidas, válvulas, llaves, grupos de presión, elementos de seguridad, cartelería exterior e interior y rótulos con equipamiento eléctrico o sin él.

En este apartado también se inscribe el mantenimiento de las instalaciones en patios interiores de pequeño tamaño como sistemas de riegos, alumbrado, pozos o bombas en interior de la parcela; la megafonía; las instalaciones de bombeo; los puntos de carga o cargadores de vehículos eléctrico y las instalaciones y equipos de cajas escénicas y escenarios.

700.000 EUROS MÁS PARA VIARIO PÚBLICO.

En el marco de la mejora del mantenimiento de la ciudad también se encuentra un contrato cuya aprobación se ha modificado este viernes en la Junta de Gobierno Local sobre la ampliación en 700.000 euros del contrato existente para el mantenimiento, conservación, reparación y reposción del viario público del municipio.

Con esta ampliación la ciudad de León invertirá anualmente 2.926.804 euros que el Ayuntamiento empleará en intensificar las labores de mantenimiento, mejorando el tiempo de respuesta a las distintas incidencias que los ciudadanos plantean y el alcance de las actuaciones.

PABELLONES DEPORTIVOS.

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León también ha dado el visto bueno a la licitación de tres importantes obras en instalaciones deportivas de la ciudad de León con una inversión total de más de 650.000 euros. Las actuaciones se llevarán a cabo en los pabellones deportivos del Colegio de Huérfanos Ferroviaros (CHF), el Hispánico y San Esteban.

La actuación en el Pabellón Polideportivo Hispánico consistirá en el desmontaje de los paneles de chapa existentes, la limpieza de toda la estructura y de los conductos de ventilación y la instalación de un panel sándwich metálico sobre la estructura existente y placa de policarbonato celular translúcido en las zonas de lucernarios de cubierta.

La intervención abarcará una superficie de 1.403 metros cuadrados y con ella se corregirán los problemas de filtraciones que actualmente presenta la cubierta. El proyecto de intervención está valorado en 385.000 euros y, una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses.

En el caso del CHF, la actuación consiste en la renovación de los aseos de las instalaciones. El Ayuntamiento de León destinará 170.000 euros a recuperar los aseos públicos que actualmente están fuera de uso, ya que se trata de una infraestructura que ha quedado obsoleta en un edificio cuya construcción data del año 1969 y en el que no se han realizado intervenciones "de calado" desde su construcción.

Aunque se han realizado durante todos estos años tareas de mantenimiento, el mal estado de conservación requiere de una intervención "inminente".

En cuanto al Pabellón de San Esteban, el Ayuntamiento de León renovará el pavimento de su pista con una inversión de 100.000 euros. Estas instalaciones han sido objeto de obras previas que han mejorado el servicio prestado a los usuarios, pero, dado su uso, requieren ahora de la renovación total de la tarima.

La actuación implicará cumplir con la normativa a la hora de instalar este tipo de pavimentos, con las especificaciones para suelos multideportivos de interior, eligiendo uno que permita albergar competiciones del máximo nivel.

MERCADO DE GANADOS.

Por otra parte,la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obras para la renovación y reposición de las cubiertas del Mercado de Ganados con el objetivo de retirar el material existente de amianto. La empresa adjudicataria de los dos lotes en los que se licitó la actuación es Investigación y Gestión de Residuos SA, con una inversión de 1.008.323 euros.

Esta intervención supondrá la retirada de elementos que contienen amianto en dos fases de unos 2.400 metros cuadrados cada una, con un plazo de ejecución de siete meses y con una garantía de 12 meses desde la recepción de las obras.

Se trata de una actuación que está subvencionada por el Fondo de Cooperación Económica Local General y calificada como prioritaria en el censo de amianto en edificios municipales y en edificaciones del término municipal de León. En este listado, el edificio municipal del Mercado de Ganados establecía un nivel de riesgo alto y solicitaba una intervención inmediata.