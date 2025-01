El edil de Vox apela a su libertad de expresión

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en Medina del Campo (Valladolid), Alberto Amigo, ha argumentado que felicitó 2025 a sus amigos desde su teléfono personal, que paga él "y no el ayuntamiento", por lo que ha descartado que vaya a dimitir y ha apelado a su "libertad de expresión".

En declaraciones a Europa Press, el edil ha respondido a la petición de dimisión realizada desde el Grupo Municipal Socialista que ha denunciado que el concejal aludido había felicitado el Año "con una imagen del Valle de los Caídos, la bandera pre y anticonstitucional, y un Arriba España, evocando y promoviendo el franquismo".

"No me gustan las polémicas, vivimos en un país libre en el que uno puede expresar sus ideas sin censura", ha explicado Alberto Amigo que reconoce haber felicitado a sus amigos desde su teléfono "particular" que paga él "y no el Ayuntamiento", "con la imagen de un monumento nacional" y un "Viva España" porque, en sus palabras, está "orgulloso de ser español".

En este punto, y sobre la bandera preconstitucional que acompaña a la felicitación, el concejal de Vox se ha limitado a decir que la "diferencia entre Franco y el Gobierno actual" es que el "primero amaba a España", mientras los "socios del Gobierno la odian".