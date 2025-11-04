Editan el facsímil de geofarmacia del herbario incunable 'Hortus Sanitatis', obra "vanguardista" de 1500

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Colegiata de San Isidoro de León, con la colaboración de la Fundación MonteLeón, ha editado el facsímil del cuarto volumen del herbario conocido como 'Hortus Sanitatis', que se corresponde con lo que actualmente se denomina geofarmacia y forma parte de un incunable que se constituyó como una obra "vanguardista" datada alrededor del año 1500.

Esta obra tuvo un "notable impacto" en el desarrollo de la medicina natural y el volumen que ahora se edita alude al uso curativo que se hace de los compuestos inorgánicos procedentes de minerales y rocas. La edición está compuesta por el facsímil del incunable, su traducción al castellano y el estudio llevado a cabo sobre el mismo por parte de Joaquín Carrasco Fernández.

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca y doctor en Ciencias por la Universidad de Zaragoza, la tesis doctoral de Joaquín Carrasco llevaba por título 'Zoofarmacia, Geofarmacia y Criptopaleontología en el incunable Hortus Sanitatis'. En la actualidad es farmacéutico titular en León y compagina su actividad con la de investigador. Es autor de diversas publicaciones científicas y coautor de varias obras sobre la relación entre medicina, farmacia y naturaleza.

El autor ha asistido a la presentación del facsímil, un acto que también ha contado con la presencia del presidente de la Fundación MonteLeón, Francisco José García; el abad de la Real Colegiata de San Isidoro, Luis García Gutiérrez; la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén y el traductor Hipólito-B Riesco.

Joaquín Carrasco ha explicado que la obra despertó su curiosidad hace años y se marcó el objetivo de traducirla y hacer un análisis de la misma; un estudio para comprobar si los remedios que contenía realmente tenían una base científica o simplemente se habían heredado de unos autores a otros.

CARÁCTER SOCIAL

Una vez abordado el estudio, ha señalado, comprobó que esos remedios tienen un fundamento químico, farmacológico y son "perfectamente aprovechables y utilizables". El objetivo del autor que escribió la obra era proporcionar a las personas sin recursos remedios que pudieran obtener de la naturaleza para poder paliar sus dolencias, por lo que tuvo un marcado carácter social.

La particularidad del libro es que se adentra en el ámbito de las piedras y minerales, ya que hasta el momento los remedios proceden fundamentalmente de plantas, pero hay una parte "muy importante" de remedios inorgánicos, procedentes de minerales, que también tienen cabida en la farmacología actual.

DESVINCULAR LAS PARTES MÁGICA Y CIENTÍFICA

En este contexto, le resultó "importante" eliminar esa connotación esotérica de las piedras y separarla de la terapéutica; desvincular la parte "mágica" que siempre ha acompañado a los remedios de los minerales e intentar explicar una parte más científica y farmacológica como por ejemplo la relacionada con el sulfato de hierro que se utiliza actualmente para tratar la anemia o las pomadas de azufre para la sarna.

Por otra parte, ha destacado que la obra fue "realmente vanguardista" cuando vio la luz y se convirtió en un 'best seller' por el hecho de ser un incunable y por las traducciones que tuvo en los 50 años posteriores a su publicación al francés, inglés y holandés.

Finalmente, ha resumido que el 'Hortus Sanitatis', datado en el año 1500, fue en su día una recopilación de obras anteriores griegas, latinas y árabes sobre remedios naturales y en la actualidad resulta interesante para las investigaciones en los ámbitos medicinal y farmacéutico.