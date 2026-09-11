La editora, traductora y medievalista Victoria Cirlot, XXI Premio de las Letras Teresa de Ávila

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La filóloga, teórica de la mística, traductora y editora Victoria Cirlot (Barcelona, 1955) ha resultado galardonada con el XXI Premio de las Letras Teresa de Ávila que concede el Ayuntamiento de dicha capital.

Así lo ha dado a conocer este viernes el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, tras la reunión del jurado de este galardón que se concede con carácter bienal y que está dotado con un premio económico de 10.000 euros, una escultura y la publicación de una obra en la colección Castillo Interior, que recoge textos de los galardonados.

El jurado, integrado por los escritores Antonio Colinas, Javier Lostalé, Amalia Iglesias, José María Muñoz Quirós y María Ángeles Pérez López, ha destacado de la presente edición de este premio el haber sido "muy abierto", en el sentido de que se ha concedido a una mujer que destaca por su "preocupación estética y espiritual" y se encuentra relacionada con la mística, la cultura de oriente y occidente, ha relatado Antonio Colinas, en nombre del jurado.

Estudiosa de la cultura medieval y con más de una veintena de obras a sus espaldas, Victoria Cirlot, catedrática de Filología Románica en la Universidad Pompeu Fabra, directora del Instituto Universitario de Cultura en esta universidad, medievalista, experta en autoras místicas y novela artúrica, la autora viene a engrosar, en palabras de Colinas, una lista integrada por nombres "tan especiales" que son y han sido "grandes figuras intelectuales, literarias y en la órbita de Teresa de Ávila".

El Premio de las Letras Teresa de Ávila es un galardón que reconoce la trayectoria de un escritor cuya obra, en su totalidad o en su mayor parte, esté escrita en lengua castellana, con independencia del género o los géneros en los que la haya desarrollado.

En su última edición, la ensayista puertorriqueña Luca López-Baralt fue la distinguida con un premio que cuenta en su trayectoria con nombres como Luis Landero, Juan Mayorga, Fernando Arrabal, Clara Janés, Antonio Colinas o Juan Gelman.

Está previsto que el galardón se entregue en el transcurso de un acto que se celebrará el 13 de octubre, en el Auditorio Municipal de San Francisco, en el marco de las Fiestas de Santa Teresa.